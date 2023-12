Endrick e Robert Renan são convocados para o Pré-Olímpico; veja a lista

Terra de Kaká, Lúcio, Amoroso e tantos outros, Brasília tem a chance de emplacar mais dois boleiros na campanha pela terceira medalha de ouro em Olimpíadas. Nesta quinta-feira (21/12), o técnico Ramon Menezes divulgou os 23 nomes que buscarão a classificação a Paris-2024 via Pré-Olímpico. Destaque para o Endrick, o atacante mais badalado do momento, e o zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians e hoje no Zenit, da Rússia.



O Pré-Olímpico será disputado pelas 10 seleções filiadas à Conmebol, de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, nas cidades venezuelanas de Caracas, Valencia e Barquisimeto. O Brasil divide o Grupo A com Colômbia, Equador, Bolívia e os anfitriões. A segunda chave tem Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Todas as equipes se enfrentarão em turno único e os dois mais bem colocados de cada páreo avançam ao quadrangular final. Campeão e vice garantem a vaga nas Olimpíadas.

Além de Endrick, uma das novidades da convocação é o atacante John Kennedy, do Fluminense. O mineiro está concentrado com a delegação tricolor para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, hoje, às 15h, contra o Manchester City. Ele e os demais jogadores se apresentarão ao técnico Ramon Menezes em 8 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O embarque para a Venezuela será em 17 de janeiro, seis dias antes da estreia contra a Bolívia.

O técnico Ramon Menezes teve dificuldades para definir os 23 jogadores para o torneio sul-americano. A convocação demandou articulação com os clubes para não prejudicar a pré-temporada no Brasil e a sequência dos trabalhos na Europa. O dono da prancheta verde-amarelo manteve a base das últimas listas e priorizou a presença de atletas que disputaram o Mundial e Sul-Americano Sub-20.

“Costumo dizer que para os atletas que eles são os protagonistas. Aqui, quando cheguei, eu disse que estava diante de uma geração muito promissora, e isso veio a se confirmar”, discursou Ramon antes da divulgação da lista, lembrando dos títulos no Sul-Americano Sub-20 e Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Em caso de confirmação do favoritismo e da vaga para Paris-2024, Brasília estará próxima de ter, pelo menos, um atleta na briga para ser campeão olímpico. Na edição dos Jogos Rio-2016, Felipe Anderson representou Santa Maria e fez parte da campanha do ouro inédito para o país. Quatro anos depois foi a vez de Reinier, talento forjado no Guará, abocanhar o título. A Amarelinha tem a oportunidade de alcançar um feito raro em Olimpíadas. Jamais uma seleção subiu ao lugar mais alto do pódio em três edições consecutivas. Grã-Bretanha e Hungria conquistaram o tri, mas de forma alternada.

Veja a lista completa

Goleiros

Mycael - Athletico-PR

Andrew - Gil Vicente (POR)

Matheus Donelli - Corinthians

Laterais

Vinícius Tobias - Real Madrid (ESP)

Matheus Dias - Internacional

Luan Cândido - Red Bull Bragantino

Patryck - São Paulo

Zagueiros

Kaiky Fernandes - Almeria (ESP)

Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu (POR)

Robert Renan - Zenit (RUS)

Michel - Palmeiras



Meio-campistas

Andrey Santos - Nottingham Forest (ING)

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Aleksander - Fluminense

Ronald - Grêmio

Gabreil Pirani - DC United (EUA)

Danilo - Nottingham Forest (ING)



Atacantes

Marquinhos - Nantes (FRA)

Giovane - Corinthians

Gabriel Pec - Vasco da Gama

Guilherme Biro - Corinthians

Endrick - Palmeiras

John Kennedy - Fluminense