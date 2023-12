Triatleta Luisa Baptista, atropelada durante treino, é transferida para o HC

A triatleta Luisa Baptista, atropelada durante um treino de bicicleta na estrada, neste sábado, foi transferida para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. O procedimento foi possível devido a uma melhora no quadro da atleta de 29 anos. Ela está submetida a um equipamento para circulação do sangue. A informação é do boletim médico da Santa Casa de São Carlos.

Luisa passou por cirurgias por causa das fraturas e no domingo amanheceu sem complicações. Ainda assim, problemas na coagulação e nos pulmões da triatleta eram os principais alertas. Ela chegou a ficar sedada e com ventilação mecânica, cuja finalidade é ajudar a entrada e a saída do ar dos pulmões. A equipe médica que cuida da triatleta informou ainda que não existe necessidade de novas intervenções cirúrgicas no momento.

Uma equipe de médicos intensivistas do Hospital das Clínicas da USP foi até São Carlos auxiliar no atendimento. Junto deles, o hospital disponibilizou uma máquina de circulação extracorpórea, recurso que a Santa Casa não tem. O equipamento auxilia na manutenção da pressão arterial, fazendo com que o sangue passe por oxigenação e chegue a todos os órgãos. Foi isso que possibilitou a transferência de Luisa para São Paulo.

COMO FOI O ACIDENTE

Durante seu treinamento de ciclismo, Luisa foi vítima de uma colisão com uma moto. O impacto resultou em múltiplos ferimentos e fraturas na tíbia e fêmur. A atleta recebeu atendimento emergencial, foi entubada já no local do acidente e encaminhada à Santa Casa de São Carlos em estado grave.

O motociclista Naym José Sales, de 27 anos, também recebeu socorro por ferimentos de média complexidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele não tinha habilitação e teve a motocicleta apreendida. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal culposa (quando não há intenção).

Luisa Baptista foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, no Peru. Ela conquistou a medalha de ouro na prova individual feminina do triatlo e na disputa do revezamento misto, ao lado de Vittoria Lopes, Manoel Messias, e Kauê Willy.

No domingo, o Comitê Olímpico do do Brasil (COB) se manifestou, por meio das suas redes sociais, sobre o acidente. Na mensagem, o órgão desejou uma boa recuperação neste período em que Luisa se encontra hospitalizada.

"O Comitê Olímpico do Brasil deseja total recuperação à triatleta Luisa Baptista, campeã pan-americana em Lima-2019 e atleta olímpica em Tóquio, 2020, após grave acidente na manhã deste sábado. Força, Luísa! Estamos com você", escreveu a entidade na postagem de apoio. O ministro do Esporte também se manifestou, desejando plena recuperação para Luisa.

A Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri) prestou solidariedade pelas redes sociais. Luisa também fez parte da delegação do País na Olimpíada de Tóquio-2020, terminando na 32ª posição na disputa individual.