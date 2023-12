Tempo: DF terá segunda de Natal quente e com pancadas de chuva

O Distrito Federal deve ter um tempo quente e chuvoso ao longo desta segunda-feira (25/12) de Natal. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que estima temperatura máxima de 31ºC, um pouco maior do que nos últimos quatro dias, quando variava entre 28ºC e 29ºC. As aberturas de sol vão condicionar a sensação de calor, principalmente pela manhã, mas com pancadas de chuva isoladas a partir do início da tarde.

“Pelas aberturas de sol, a temperatura sobe rápido, começa a aumentar um pouco mais e a chuva diminui. Mas, com aquecimento (da atmosfera) nas aberturas de sol, aquece o tempo, intensifica a nebulosidade e não se descarta aquelas pancadas de chuva a partir da tarde”, afirma Heráclio Alves, meteorologista do Inmet.

Heráclio informa que a temperatura mínima foi de 18ºC, em Águas Emendadas, estação meteorológica de Planaltina. No Plano Piloto, os termômetros marcaram 20ºC. Segundo ele, nos próximos dias a temperatura máxima vai variar de 29ºC a 32ºC, mas o tempo não deve ficar tão preocupante como nas ondas de calor registradas este ano.

“Vai continuar a situação estável, aumenta a nebulosidade e temperatura, que não vai subir tanto, até por conta das chuvas. Vai ficar abafado, chove, mas não é aquela temperatura desconfortável”, pondera o meteorologista.

Alerta amarelo

Às 10h02 desse domingo (24/12), o Inmet publicou um alerta amarelo de perigo para chuvas intensas pelo Distrito Federal. O comunicado, válido até as 12h desta segunda-feira (25/12), chama a atenção para possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

O instituto avisa que há baixo risco de corte de energia e descargas elétricas, queda de galhos de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, o Inmet aconselha que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. O órgão também orienta que a população não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.