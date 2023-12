Papai Noel volta para casa no Polo Norte após entregar 8 bilhões de presentes

O Papai Noel já chegou em casa, no Polo Norte, após entregar quase 8 bilhões de presentes na noite de Natal. A plataforma Santa Tracker, criada pela Norad (The North American Aerospace Defense Command), organização que é responsável pelo controle do espaço aéreo e marítimo na defesa da América do Norte, monitora todos os anos o caminho que o bom velhinho faz na véspera de Natal.

A plataforma permite acompanhar em tempo real as cidades por onde ele está passando. Segundo a ferramenta, este ano o Papai Noel entregou 7.883.693.263 presentes após visitar todas as casas.

Pelo Instagram, a Norad compartilhou o registro do Papai Noel passando pelo Rio de Janeiro, no Brasil, por volta das 23h.

A brincadeira começou em 1958 após uma criança ligar por engano para o coronel da Força Aérea Harry Shoup, achando que era para o Papai Noel. O número tinha sido colocado errado em um anúncio de uma loja de departamentos em um jornal. Quando atendeu a ligação, Shoup entrou na brincadeira e disse que era o Papai Noel. Naquela noite, ele designou um oficial de plantão para ficar atendendo as ligações das crianças. E foi assim que a tradição começou.

Durante a noite de Natal é possível acompanhar o trajeto do Papai Noel pelo site e também ligar para os voluntários para saber onde o bom velhinho está. São cerca de 1.100 voluntários ajudando a atender as chamadas este ano em um centro de operações na Base da Força Espacial de Peterson, em Colorado Springs. As ligações são atendidas em nove idiomas, incluindo português. A página do Norad nas redes sociais compartilhou uma ligação em japonês.

Até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a a primeira-dama Jill Biden entraram na brincadeira. Em um comunicado, a Casa Branca disse que os dois participaram das ligações para saber onde o Papai Noel está. Jill também compartilhou no X (antigo Twitter) uma foto confirmando: "Papai Noel está a caminho".



Our friends at @NORADSanta confirmed the good news: Santa is on his way! pic.twitter.com/1moVe9njx9 — Jill Biden (@FLOTUS) December 24, 2023

Além de atender as ligações, os voluntários também doam brinquedos para a Fundação Marine Toys for Tots, que arrecada doações para crianças carentes.