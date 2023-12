Um dos maiores campeões da Fórmula 1, Michael Schumacher sofreu, há 10 anos, um acidente de esqui, na França. O que se soube, à época, é que o acontecimento foi grave, porém a família do ex-piloto manteve o tratamento e o estado de saúde dele sob total privacidade.

Tudo aconteceu em dezembro de 2013. Schumacher estava com o filho Mick perto de Méribel, uma estação de esqui na França. O alemão estava numa área não autorizada quando caiu e bateu a cabeça numa pedra.

Dez anos após o acidente, muitos perguntam sobre o estado de saúde de Schumacher e até se o campeão automobilístico ainda está vivo. A última informação sobre a saúde do alemão foi divulgada em 2019, pelo jornal Le Parisien, da França, que noticiou a entrada de Schumacher em um hospital em Paris para tratamento cardiovascular.

O responsável pelo procedimento foi o cirurgião Phillippe Menasché e sondou-se a possibilidade de Schumacher passar por um procedimento com células-tronco. Em nota, a equipe médica limitou-se a dizer que o alemão estava “consciente”.

Linha do tempo

Antes da informação de 2019, a última notícia sobre o ex-piloto de Fórmula 1 tinha sido de 2016. À ocasião, o advogado de Schumacher disse numa sessão em tribunal que o piloto não conseguia caminhar. Essa havia sido uma atualização sobre o quadro de 2015, quando a empresária e porta-voz de Shumacher, Sabine Kehm, afirmou que o atleta tinha pequenas melhoras considerando a gravidade do acidente sofrido.

Até então, as informações sobre o alemão eram de 2014. Àquele ano, Schumacher havia saído de um hospital suíço em que estava internado para sua casa, na comuna de Gland, também na Suíça. Segundo o jornal inglês The Telegraph, o piloto estava numa cadeira de rodas e com problemas de memória.

À época, ele havia acordado gradualmente de um estado de coma.