São Silvestre 2023 tem dobradinha do Quênia mais uma vez

O clima ensolarado, mas ameno - na faixa dos 21ºC - levantou o ânimo dos competidores, que compareceram à corrida com as tradicionais faixas e fantasias - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Corrida de São Silvestre 2023 terminou com mais uma dobradinha do Quênia neste domingo (31/12). O vencedor da 98ª edição da prova masculina foi Timothy Kiplagat, de 30 anos, que completou o percurso em 44min52s. Emmanuel Bor e Reuben Longosiwa, também do Quênia, ficaram com a segunda e terceira posição, respectivamente.



O brasileiro mais bem colocado na prova masculina foi Jonathas de Oliveira, que terminou na sexta posição. "Não deu para realizar o sonho de ser jogador (de futebol), mas a gente dá para o gasto como atleta", brincou, em entrevista à Globo, após cruzar a linha de chegada.

A primeira colocação na prova feminina também ficou com o Quênia. Catherine Reline, 21 anos, conquistou o bicampeonato da principal corrida de rua da América Latina ao completar a percurso em 49min54s. Sheila Chelangat, também do Quênia, ficou em segundo lugar, com o tempo de 51min35s, seguida pela etíope Wude Ayalew (51min46s).

Reline era favorita e dominou a corrida, mas não conseguiu bater o recorde da prova, estabelecido por ela mesma no ano passado, com 49min39s. Durante a corrida, a queniana foi surpreendida por um cachorro enquanto percorria um dos trechos no centro histórico de São Paulo, mas continuou sem maiores problemas.

O clima ensolarado, mas ameno - na faixa dos 21ºC - levantou o ânimo dos competidores, que compareceram à corrida com as tradicionais faixas e fantasias como as de Chapolim Colorado, Homem-Aranha e Hulk.

Com informações da Agência Estado