Gama vence o Lemense e larga na liderança do grupo 8 da Copinha

O Distrito Federal começou a edição 2024 da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o pé direito. Na noite desta terça-feira (2/1), o Gama enfrentou a Lemense e venceu os anfitriões do grupo 8, por 2 x 0. Walmir e Neres marcaram os gols dos candangos na partida de estreia. Na sexta-feira (5/1), o líder alviverde faz jogo importante com o Ceará, às 17h. Como as duas equipes têm três pontos, o vencedor encaminha a classificação ao mata-mata.

A equipe candanga foi melhor no primeiro tempo da partida no Estádio Municipal Bruno Lazzarini e não se intimidou com o forte apoio da torcida do Lemense. Na estreia do clube paulista na Copinha, não houve venda de ingressos. Assim, as arquibancadas registraram um bom público. O alviverde, porém, foi mais efetivo. Após boa jogada, o camisa 10 Walmir chutou na saída do goleiro adversário para abrir o placar para o Gama. Apesar de estar bem, o Periquito não ampliou a vantagem.

O panorama trouxe uma Lemense mais incisiva na etapa final do jogo de estreia na maior competição de base do calendário nacional. Com o Gama mais recuado, a equipe paulista povoou o campo de ataque em busca de construir jogadas de perigo. Faltava, no entanto, efetividade dos donos da casa. Nos acréscimos do segundo tempo, o alviverde matou o jogo. Após contra-ataque, Neres recebeu bom passe em profundidade e deu números finais ao duelo: 2 x 0.

Horas antes, o Ceará havia vencido o Rondoniense, por 1 x 0, no mesmo Estádio Bruno Lazzarini. Como registrou um saldo de gols mais positivo, o Gama assumiu a liderança do grupo 8 da Copinha nos critérios de desempate. Na sexta-feira (5/1), às 17h, cearenses e candangos se encontram em um compromisso com status de decisivo. O vencedor dará um passo muito importante para garantir a presença no mata-mata da Copinha 2024.