Mbappé abriu mão de "várias dezenas" de milhões de euros em bônus

Atacante francês do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé - (crédito: Franck Fife/AFP) AFP AFP

O atacante francês do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, abriu mão de parte dos seus bônus contratuais no valor de "várias dezenas" de milhões de euros, segundo um acordo alcançado com o clube francês no início da temporada, indicou à AFP nesta quinta-feira (4) uma fonte que participou da negociação.

Segundo esta fonte, o valor destes bônus seria de 60 a 70 milhões de euros (cerca de R$ 321,7 a 375,4 milhões pela cotação atual), cobrindo financeiramente de alguma forma o PSG caso Mbappé acabasse deixando o clube em junho, quando termina o seu contrato e ele estará livre para sair sem indenização de transferência.

Desde segunda-feira, seis meses antes do fim do contrato, Mbappé está livre para se transferir para outro clube se desejar, pensando na próxima temporada.

Vários meios de comunicação falaram em outras somas. O jornal Le Parisien publicou que Mbappé renunciou a um bônus de "fidelidade" de 80 milhões de euros (R$ 429 milhões) que deveria ter recebido em setembro, ao qual se acrescentariam outros montantes que teriam elevado esse eventual pagamento para quase 100 milhões de euros (R$ 536,2 milhões).

Estes números foram desmentidos pela fonte consultada pela AFP.

"Com o acordo que fechei com o presidente neste verão, a minha decisão pouco importa. Conseguimos proteger todas as partes e preservar a tranquilidade do clube diante dos desafios que temos pela frente. Isso é o mais importante", disse Kylian Mbappé na quarta-feira, na zona mista após o PSG conquistar a Supercopa da França (Troféu dos Campeões), lembrando que ainda não tomou uma "decisão" sobre seu futuro.

Ao concordar em abrir mão de parte dos bônus, o atacante pode permitir que o Paris Saint-Germain economize valores que de alguma forma compensem uma possível saída sua com o passe livre.

Contactado pela AFP, o Paris Saint-Germain não quis comentar o assunto.