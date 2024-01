Velório de Zagallo será aberto ao público na sede da CBF, no Rio de Janeiro

O velório de Mário Jorge Lobo Zagallo será realizado no domingo (7/1), às 9h30, e será aberto ao público. O tetracampeão e ídolo do futebol brasileiro faleceu na sexta-feira (5/1), aos 92 anos.

Zagallo será velado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Avenida Luiz Carlos Prestes, na Barra da Tijuca. O enterro do ex-jogador está programado para as 16h de domingo, no cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul da capital fluminense.

A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, de acordo com nota do Hospital Barra D’Or, onde Zagallo estava internado desde dezembro. "Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos, as 23:41h horas de 05/01/2024, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultante de progressão de múltiplas comorbidades previamente existentes", disse a instituição.

O anúncio da morte do ex-jogador foi realizado em seu perfil do Instagram, por meio de nota de pesar. "Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas", escreveu a família de Zagallo.

A CBF anunciou luto oficial de sete dias em homenagem ao craque. "A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol", disse o presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues.

Devido à morte de Zagallo, a CBF também decretou um minuto de silêncio em todas as partidas da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Nordeste, que começa neste sábado (6/1).