Morre Zagallo, ex-jogador e tetracampeão pelo Brasil, aos 92 anos

O ex-jogador e técnico Mario Jorge Lobo Zagallo morreu, na noite desta sexta-feira (5/1), aos 92 anos. A notícia do falecimento foi publicada no perfil oficial dele no Instagram. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Zagallo é um dos personagens mais icônicos do futebol brasileiro e detém o recorde de atleta que mais venceu Copas do Mundo. Como jogador, trouxe os dois primeiros títulos do Brasil, em 1958 e 1962. Como treinador, conquistou o tri, em 1970, e como coordenador técnico, em 1994, auxiliou na conquista do tetracampeonato mundial.

O Velho Lobo começou a carreira no América-RJ. Ele também defendeu as cores do Flamengo por quase uma década. Consagrou-se no Botafogo ao lado de Garrincha, Didi e Nilton Santos. Também treinou os dois clubes, assim como os rivais Fluminense e Vasco. Zagallo treinou as seleções do Kuwait, dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita.

A última experiência de Zagallo profissional foi como coordenador técnico de Carlos Alberto Parreira na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

"Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas", diz trecho da publicação com o anúncio da morte. Ainda não há informações sobre o velório do ídolo do futebol.

CBF decreta luto de 7 dias

A CBF lamentou a morte de Zagallo e decretou luto de sete dias pelo atleta. "A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol ", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"A CBF decreta luto de sete dias em homenagem à memória do seu eterno campeão e se compromete em reverenciar o seu legado. Em 2022, inauguramos uma estátua em homenagem ao eterno campeão no Museu da CBF e não esqueceremos da emoção que compartilhamos", acrescentou.



Por causa da morte de Zagallo, a CBF também decretou um minuto de silêncio em todas as partidas da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Nordeste, que começa neste sábado (6/1).

