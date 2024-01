Morte de Zagallo repercute entre autoridades e imprensa internacional

A morte do ex-jogador e tetracampeão de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo gerou repercussão no Brasil e no mundo. Zagallo tinha 92 anos e estava internado desde dezembro. Ele faleceu na sexta-feira (5/1), devido a falência múltipla de órgãos. O velório e o enterro serão no domingo (7/1), no Rio de Janeiro.

Na manhã deste sábado (6/1), o presidente Lula lamentou a morte de Zagallo em suas redes sociais. "Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial", publicou. Lula ainda prestou solidariedade aos familiares e admiradores do craque.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também homenageou o jogador. "Alagoas se orgulha de ter dado ao país um ser humano diferenciado. Seu legado ficará para sempre. Só podemos dizer obrigado por tudo. Descanse em paz nosso velho lobo Zagallo", escreveu em seu perfil no X.

Repercussão internacional

A morte de Zagallo foi notícia em jornais de todo o mundo. O periódico espanhol El País chamou o jogador de "uma das lendas do futebol brasileiro" e treinador da "gloriosa e mítica seleção brasileira que encantou o planeta na copa do México de 1970".

O jornal argentino Clarín também noticiou a morte de Zagallo, "lenda do futebol do Brasil e dono de um recorde único de mundiais".

O portal alemão DW publicou que o craque "têm sido reverenciado por torcedores brasileiros por gerações", além de ser conhecido por sua "personalidade única e nacionalismo sem remorsos". Para o britânico The Guardian, Zagallo era "uma das mais carismáticas e supersticiosas figuras" do futebol brasileiro.

O periódico árabe Al Jazeera destacou que Zagallo "será lembrado como o primeiro jogador de futebol a vencer a Copa do Mundo como jogador e depois como técnico".