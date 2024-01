Após velório com homenagens, Zagallo é enterrado no RJ

O corpo de Zagallo deixou a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após o velório ao longo do dia, em um caminhão do Corpo de Bombeiros às 15h35 para ser enterrado no final da tarde deste domingo (7/1). Em cortejo, o ídolo do futebol percorreu os cerca de 20 quilômetros até o cemitério São João Baptista acompanhado por batedores. O enterro ocorreu pouco depois das 17h.

O velório de Mario Jorge Lobo Zagallo ocorreu na manhã deste domingo na sede da Confederação Brasileira de Desportos (CBF), no Rio de Janeiro. A cerimônia foi aberta ao público. Com homenagens de fãs e personalidades do esporte, a despedida do Velho Lobo foi marcada pela emoção.

Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro, no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, e morreu na noite de sexta-feira, vítima de falência múltipla dos órgãos, aos 92 anos.

O velório do tetracampeão Zagallo levou diversos jogadores da geração de 1994 à CBF. Ao menos oito compareceram para prestar uma última homenagem — Mazinho, Zinho, Gilmar Rinaldi, Bebeto, Cafu, Branco, Mauro Silva e Jorginho. Carlos Alberto Parreira, o técnico daquele time e grande amigo de Zagallo, também foi ao velório e acompanhou a missa, restrita a familiares e amigos.

Além deles, Tite, César Sampaio, Clodoaldo, Reinaldo, Juan, Ramon Menezes e Zé Mário também estiveram na cerimônia.

