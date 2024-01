Gama faz treino aberto ao público nesta quinta-feira (11/1), no Bezerrão

O torcedor do Gama terá a oportunidade de mandar as últimas energias positivas antes da estreia da equipe no Campeonato Candango 2024. Nesta quinta-feira (11/1), o clube fará treino aberto à imprensa e gratuito aos torcedores, no Estádio Bezerrão.



A atividade tem início previsto para às 18h. A abertura dos portões do Bezerrão foi um pedido da diretoria alviverde e do técnico Cícero Júnior e ocorrerá na parte final do treino, a partir das 19h15. Segundo com a assessoria de imprensa do Gama, a entrada dos torcedores deve ser feita pelo setor Oeste. Os alviverdes poderão assistir trabalhos de bola parada, com duração de 15 a 20 minutos.



Os gamenses que acompanharem o treino poderão observar melhorias no equipamento repaginado em 2008. Reformas estruturais, de manutenção e modernização, segurança e estética custaram R$ 3,6 milhões aos cofres públicos.



Maior campeão do Distrito Federal, com 13 títulos, o Gama estreia no Campeonato Candango 2024 contra o Planaltina, no sábado (13/11), às 19h30, também no Bezerrão. A partida marcará o retorno do estádio ao calendário de partidas oficiais. A última havia sido em 27 de fevereiro de 2021, com a vitória do Unaí por 1 x 0 sobre o Santa Maria, pela elite local.



*Às 18h26, o Gama informou que a atividade aberta ao público e à imprensa foi cancelada por motivos de segurança