Candangão 2024: Brasiliense persegue taça para se aproximar de recorde

Apenas chegar a uma nova decisão não seria o suficiente para o atual vice-campeão Brasiliense. O Jacaré, dessa vez, correrá atrás do título para diminuir a diferença de duas taças em relação ao Gama, maior campeão local. Para isso, terá à disposição um novo método em relação ao elenco: o rejuvenescimento.

Com a volta das categorias de base em 2023 após 13 anos de ausência, a equipe decidiu se desfazer de atletas experientes como Zotti, de 38 anos, e Radamés, 37, para integrar jovens jogadores ao novo plantel. São os casos dos contratados Matheus Nunes, 23, e Max Nóbrega, 24.

Da mesma forma, Matheus Falero, 23, e Gabriel Kersul, 19, marcarão presença na equipe após participarem do título do Ceilandense na Segunda Divisão do torneio local. Nomes como Tobinha e Tarta seguirão no elenco. Luis dos Reis, também campeão da competição de acesso de 2023, retorna ao comando após participar da campanha do Jacaré na Série D.

Na visão do treinador, o rejuvenescimento da equipe é mais do que importante. Para ele, o clube precisava retomar esse caminho. "É difícil manter um plantel, contratar jogadores. Então, fomentar jovens atletas da casa fica mais fácil até para estabelecer um modelo de jogo, uma identidade. A experiência, agregada com a juventude, se torna em algo muito mais vantajoso", explica.

Vivendo a terceira temporada em solo candango, Reis também acredita que a competição tem potencial para ser a mais competitiva da história. Na visão dele, o investimento forte feito pelas equipes locais é justamente o trunfo de um ambiente no qual poucos são os times premiados com calendários cheios.

"A grande dificuldade é quando não há calendário durante todo o ano. Isso faz com que jogadores sejam perdidos. É por isso que, a cada ano, os fortes investimentos, com os atletas e treinadores que chegam aqui, se tornam como o grande diferencial, de suma importância para o futebol candango", explicita.

Luis dos Reis foi campeão da Segundinha em 2023 com o Ceilandense (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

O jovem meio-campista Gabriel Kersul, o caçula da equipe, chega ao Jacaré após atuações de destaque pelo Ceilandense e bate na porta por um lugar no time titular amarelo. "É muito gratificante estar aqui, um sonho de família, inclusive. Trabalho desde cedo. Então, poder desfrutar disso, indo um passo de cada vez, é muito bom. Fico feliz com a chance na equipe e espero contribuir o máximo possível. Estamos com um grupo jovem, unido e creio que faremos um excelente campeonato", opina.

Com 19 anos, Gabriel Kersul é o caçula do Brasiliense para a disputa do Candangão (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Melhor campanha: campeão (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2021, 2022)

Técnico: Luis dos Reis

Time base: Ravel; Igor Morais, Gustavo Henrique Caetano e Matheus Nunes; Aldo, Wallace e Gustavo Lila; Tobinha, Matheus Barboza e Max Nóbrega

Destaque: Tobinha

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima