Renan Lodi deve deixar a França para atuar no Al Hilal

Renan Lodi foi comprado pelo Olympique em julho de 2023 - (crédito: Foto: Divulgação / OM.fr) Jogada10 Jogada10

A legião de brasileiros no futebol da Arábia Saudita deve ganhar mais um expoente nesta janela. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialistas no mercado de transferências internacionais, o lateral-esquerdo Renan Lodi tem negociações avançadas com o Al Hilal para atuar ao lado de Michael, Maicon e Neymar.

De acordo com Romano, as tratativas para a contratação de Renan Lodi estão em fase final e devem ser finalizadas nos próximos dias. Os árabes devem pagar de 20 milhões de euros (R$ 106 milhõs) para tirá-lo do Olympique de Marselha.

Lodi passou uma temporada no Nottingham Forest, da Inglaterra, e acertou com o Olympique de Marselha em julho de 2023 por 13 milhões de euros. Em apenas seis meses no futebol francês, o brasileiro disputou 23 jogos na equipe do técnico Gennaro Gattuso, ocupando a sexta colocação na Ligue 1.

RENAN LODI ATUARÁ NO LÍDER DO SAUDITÃO

Por conta da negociação no início da temporada entre Nottingham Forest e Olympique de Marselha, o Athletico-PR embolsou aproximadamente 410 mil euros (R$ 2,2 milhões, afinal é o clube formado do lateral e ficou com 3,16% da transferência.

Caso a negociação seja de fato fechada, Renan Lodi vai atuar com os três brasileiros já citados acima e ainda será comandado pelo técnico Jorge Jesus. Porém, na Arábia Saudita, ele chegará em um time líder isolado, com uma campanha espetacular de 17 vitórias em 19 jogos. Vale destacar que o Al Hilal está invicto no campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.