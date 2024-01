Australian Open: brasileiras jogam em duplas e Alcaraz vence

A emoção das oitavas de final do Aberto da Austrália teve participação brasileira na manhã desta segunda-feira (22/1), em Melboune Park. Com uma derrota e uma vitória nas duplas femininas, o país tem apenas uma chance de participação nas etapas mais agudas do primeiro grand slam da temporada.

Esta oportunidade é de Luisa Stefani, que junto da holandesa Demi Schuurs, teve uma vitória apertada por dois sets a um contra Ena Shabahara, do Japão, e Desirae Krawczyk, dos Estados Unidos. As parciais 7/5, 6/2 e 7/6 (10/6) foram disputadas em duas horas e 54 minutos.

Para a brasileira, a manutenção no torneio representa a tentativa do bicampeonato após se sagrar campeã nas duplas mistas ao lado de Rafael Matos em 2023. Nesta terça-feira (23/1), o duelo das quartas de final será contra a belga Elise Mertens e a taiwanesa Su Hsieh.

Melhor brasileira no ranking da WTA, Beatriz Haddad Maia abriu o dia na Oceania com derrota ao lado da estadunidense Taylor Townsend. A queda foi por dois sets a zero, em parciais 6/2 e 6/4, para Cristina Bucsa, da Espanha, e Alexandra Panova, da Rússia, em uma hora e sete minutos. No individual, Bia havia perdido na terceira fase e se despede do primeiro grande evento do ano do tênis.

O grande destaque do dia foi a vitória do atual número 2 do mundo no ranking ATP. O espanhol Carlos Alcaraz desbancou o sérvio Miomir Kecmanovic por três sets a zero (parciais 6/4, 6/4 e 6/0) em uma hora e 49 minutos. O resultado leva a um confronto de gigantes na próxima fase: com quatro vitórias a três a favor no histórico, o alemão Alexander Zverev, sexto melhor do mundo.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz

Saiba Mais Esportes Luiz Gustavo é apresentado no São Paulo e diz: ‘Posso ajudar muito’

Luiz Gustavo é apresentado no São Paulo e diz: ‘Posso ajudar muito’ Esportes Arrascaeta destaca parceria com De La Cruz e comenta sobre chegada de Viña

Arrascaeta destaca parceria com De La Cruz e comenta sobre chegada de Viña Esportes Vasco demite William Batista técnico do sub-20 e do time B no Carioca

Vasco demite William Batista técnico do sub-20 e do time B no Carioca Esportes Russel e LeBron brilham e Lakers derrotam os Trail Blazers, pela NBA

Russel e LeBron brilham e Lakers derrotam os Trail Blazers, pela NBA Esportes Fluminense acerta contratação do colombiano Jan Lucumi

Fluminense acerta contratação do colombiano Jan Lucumi Esportes Técnico deve fazer quatro alterações no Grêmio contra o São José