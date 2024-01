Corinthians tenta correção de rota após gafes de Augusto Melo

Corinthians liga alerta após gafes de Augusto Melo - (crédito: Foto: Jozzu/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Após uma série de percalços, confusões e gafes, Augusto Melo e seus aliados planejam uma mudança de rota na gestão do Corinthians. Isso porque os últimos episódios causaram grande constrangimento dentro do clube e, agora, a diretoria entende que precisa se impor mais durante o ano.

Um dos principais objetivos é contratar um executivo de futebol para trabalhar com Rubens Gomes, o Rubão. O conselheiro dirige o departamento de maneira não remunerada, mas não é visto como um especialista. Na visão de alguns conselheiros, se um diretor estivesse no Corinthians desde o início da temporada, episódios como o de Lucas Veríssimo e Matheuzinho não tinham acontecido no clube.

Outra mudança apontada como necessária é em relação às declarações de Augusto Melo. Os conselheiros entendem que o presidente precisa tomar cuidado nas entrevistas, falando apenas de contratos que estejam realmente assinados ou concretizados. Há ainda quem acredite que o mandatário precisa se alinhar mais com o departamento de comunicação do clube para evitar gafes.

Dentro do clube, o sentimento é de apoiar Augusto Melo neste momento. A avaliação é que está cedo para uma cobrança direta e que o mandatário precisa de um voto de confiança para fazer o ”choque de gestão” tão falado em sua campanha. Apesar do grande número de casos assustar, a ideia é afastar qualquer onda de pressão no presidente.

Gafes cometidas pelo presidente do Corinthians em 2024

Afinal, Augusto Melo começou a ser questionado por diversas gafes que cometeu em entrevistas recentes. Uma delas acabou sendo a confirmação da compra do zagueiro Lucas Veríssimo. O mandatário afirmou que realizou um acordo com o Benfica para adquirir o defensor, mas o jogador nunca assinou o contrato. Assim, ele recebeu uma oferta vantajosa do Qatar e deixou o Parque São Jorge.

Outro caso parecido ficou na novela de Matheuzinho. Afinal, em entrevista para o programa ‘Jogo Aberto’, Augusto Melo revelou que o jogador ia ser adquirido pelo Timão e já treinava com o restante do elenco. Contudo, Corinthians e Flamengo não chegaram a um acordo no contrato de empréstimo e o lateral voltou para a Gávea.

Aliás, outra situação que causou constrangimento aconteceu com o novo patrocínio máter. Quando o Alvinegro anunciou o novo patrocinador, há duas semanas, Augusto Melo, presidente do Corinthians, disse que a Vaidebet seria responsável pelo pagamento da multa pelo rompimento do vínculo com a antiga patrocinadora. Contudo, a empresa ratificou dizendo que este não era o acordo. Agora, o mandatário será o responsável por pagar a quebra de contrato.

