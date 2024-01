Brasília Vôlei encara o terceiro colocado Minas, pela Superliga Feminina

O Brasília Vôlei terá mais um difícil confronto na temporada. Nesta quinta-feira (25/1), às 18h30, no ginásio SESI Taguatinga, o time candango terá pela frente o terceiro colocado da Superliga Feminina, o Minas.

O desafio chega à capital federal num momento delicado para o time verde. Com apenas seis pontos conquistados, o Brasília se encontra no Z-2. A posição delimita as duas equipes rebaixadas à segunda divisão, a Superliga B. Pela primeira vez durante a campanha da vez na elite do voleibol brasileiro, a equipe se vê nessa situação.

Em 12 jogos, apenas um trouxe vitória. O triunfo aconteceu contra o São Caetano, ainda na quinta rodada. O time paulista é o último colocado, com 12 derrotas. Este discurso se repete desde o dia primeiro de dezembro.

São, portanto, sete reveses em sequência. Onze, no total. Antes 10º colocado, o time candango acabou perdendo a posição para o Bluvolei. A equipe de Blumenau, apesar da derrota justamente para o Minas, ultrapassou o Brasília em número de sets vencidos. O time brasiliense, na realidade, venceu apenas um dos últimos 10 sets disputados. O aproveitamento é baixo. Em toda a competição, foram apenas 12.

O Minas, como de costume, caminha para comparecer a mais um mata- mata de Superliga com tranquilidade. Com campanha quase idêntica à do Osasco (2º) e Praia Clube (4º), fica atrás da vice-liderança apenas pelo número de sets perdidos e pontos sofridos. Apesar disso, tem sido uma das equipes mais regulares do torneio. Entre apenas três derrotas, coleciona performances dominantes. A vitória contra o líder Flamengo, no Rio de Janeiro, é um exemplo.

Com 1.099 pontos marcados, é o principal ataque entre as 12 equipes do torneio. Em relação ao segundo melhor na estatística citada, o Fluminense, são 59 pontos de diferença. Isso explicita a força da equipe mineira na parte ofensiva do próprio jogo.

Os grandes nomes no elenco da equipe azul, é claro, também são sempre fatores dignos de serem levados em consideração. Afinal, a equipe possui algumas das maiores jogadoras do vôlei brasileiro atual. São os casos da central Thaísa, da ponteira Pri Daroit e da líbero Nyeme. Todas possuem diversas experiências com a camisa da seleção brasileira. No caso da central, são dois títulos olímpicos. O bicampeonato veio nos Jogos de Pequim-2008, e Londres-2012.

Os ingressos para a partida poderão ser adquiridos através do site Ticket Fácil. Os preços estão estabelecidos em R$ 20, no caso de meia entrada, e R$ 40, para inteira. A transmissão da partida será realizada pelo Canal Vôlei Brasil.

