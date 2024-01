Mano dá declaração polêmica e Cuiabá solta nota de repúdio

Mano dá declaração que gera dois tipos de interpretação e que faz o Cuiabá lançar nota de repúdio - - (crédito: Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians ) Jogada10 Jogada10

Uma declaração de Mano Menezes durante a coletiva desta quarta-feira após a derrota por 1 a 0 do Corinthias para o Ituano, deu muito o que falar nas redes sociais nas últimas horas. No duelo em Itu, pela segunda rodada do Paulistão, o time jogou mal. O treinador, durante a entrevista, pediu reforços, pois o Corinthians tem elenco pequeno. Para piorar, com jogos em sequência, ele não tem como descansar o time e muitas vezes precisa improvisr, como colocar o volante Raniele de zagueiro. E quando deu um exemplo criticando exatamente uma jogada de Raniele, ex-jogador do Cuiabá, é que a coisa pegou.

Mano, durante o jogo, reclamou de uma finalização do jogador que passou muito longe do gol, quase saindo do estádio. Quando perguntado na coletiva sobre a bronca, resumiu o que aconteceu desta forma:

“O Raniele tentou chutar uma bola em gol, achou que estava lá em Cuiabá. Tentou chutar. Não dá, estamos no Corinthians”.

Esta declaração pode gerar duas análises. Uma que Mano queria dizer que o jogador pensava que estava em Cuiabá e queria acertar o gol em Itu, pois mandou um a bola na lua, perdendo um ataque. Ou que Raniele pensou que ainda estava jogando no Cuiabá e deu um chute que, no Coritnhians, um time que é mais tradicional, ele nem poderia cogitar em tentar.

Nota de repúdio do Cuiabá a Mano

Foi esta última que ganhou corpo nas redes sociais. A ponto de o Cuiabá soltar uma nota de repúdio criticando ferozmente a declaração de Mano. Veja abaixo:

“O Cuiabá Esporte Clube lamenta e repudia a descabida fala do técnico Mano Menezes, do Sport Club Corinthians, na noite desta quarta-feira (24). O profissional se referiu ao Dourado de forma preconceituosa e inaceitável ao citar um ex-atleta do time auriverde, titular do clube paulista. Mano Menezes, que já comandou a Seleção Brasileira, mostrou que desconhece o cenário nacional ao citar o Cuiabá EC de forma pejorativa. A equipe está na elite do futebol nas últimas quatro temporadas e representa todo o estado de Mato Grosso na Série A do Brasileiro. O Cuiabá EC não irá aceitar comentários desrespeitosos que ferem a imagem do clube”

A verdade é que o treinador corintiano vai precisar voltar a falar com a imprensa para justificar o que realmente estava querendo dizer.

