Vasco acerta venda de Marlon Gomes para Shakhtar Donetsk

Apesar de não ter conseguido se consolidar no profissional do Vasco, Marlon Gomes se destacou pela versatilidade - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco acertou a venda de mais um jogador que saiu de sua categoria de base e integra o profissional há um tempo. Depois da saída de Gabriel Pec, o Cruz-Maltino aceitou a oferta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por Marlon Gomes. A informação é do jornalista ‘Fabrizio Romano’. A tratativa já está em estágio final, com documentos sendo assinados pelas duas partes.

O clube europeu vai desembolsar 12 milhões de euros (pouco mais de R$ 64 milhões na cotação atual) fixos pelo volante. A proposta ainda conta com um bônus de quatro milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões) se metas previstas em contrato forem alcançadas. Tal quantia, aliás, representa a multa rescisória presente em seu contrato, avaliada em 16 milhões de euros (R$ 85 milhões).

A conclusão das tratativas ocorreu rapidamente, o que era um desejo do Shakthar. Vale ressaltar que a oferta chegou ao Gigante da Colina há três dias. Por sinal, Marlon desperta o interesse dos europeus já há algum tempo. Duas semanas atrás, aliás, recebeu uma oferta de um clube da Inglaterra de 12 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões na cotação do período).

O volante não realizou a pré-temporada com o elenco principal em Punta del Este, no Uruguai. Afinal, o técnico Ramon Menezes o convocou para a Seleção Brasileira sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela. A propósito, na estreia do time Canarinho no torneio, ele atuou improvisado como lateral-direito.

Trajetória no Vasco e polivalência como virtude

Marlon Gomes iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Nova Iguaçu. Ele chegou ao Vasco em 2018, para o sub-15. O meia, aliás, foi relacionado pela primeira vez para uma partida do profissional em 2021. Sua estreia, porém, foi apenas em julho de 2022, pela Série B. Desde então, o camisa 25 soma dois gols e três assistências em 44 confrontos.

Na última temporada, o volante já não participou da pré-temporada do Gigante da Colina porque estava a serviço da Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria. Pelo Vasco em 2023 foram 26 jogos e apenas uma assistência. Algumas lesões também atrapalharam sua sequência e consolidação na equipe e como titular. Bem como a oscilação no desempenho pela pouca idade.

Marlon se destaca pela versatilidade. Isso porque, ele te capacidade de intercalar como um primeiro e segundo volante. Já foi utilizado também como ponta-direita em sua primeira temporada entre os profissionais, em 2022.

Destaque no Sul-Americano sub-20

O interesse dos clubes europeus em Marlon aumentou após o bom desempenho no Mundial sub-20, que ocorreu no ano passado. Apesar da eliminação precoce, nas quartas de final, o meio-campista se destacou em quesitos ofensivos e defensivos pela Seleção Brasileira da categoria.

Números de Marlon pela Seleção no Mundial sub-20

24 desarmes (1º na competição)

18 interceptações (1º na competição)

40 duelos ganhos no chão (1º na competição)

53 disputas de bola vencidas (2º na competição)

2 assistências (3º na competição)