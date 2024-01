Anunciado pelo Botafogo, Manafá vai para o futebol chinês

Manafá recebeu poucas oportunidades no Granada - (crédito: Foto: Divulgação/LaLiga) Jogada10 Jogada10

O Botafogo chegou a anunciar, em seus canais, na semana passada, a contratação do lateral-direito Manafá. No entanto, o Glorioso pagou mico. Afinal, o defensor vai defender o Shangai Shenhua, da China. Nesta quinta-feira (25), o português se acertou com o clube asiático.

Encostado no Granada, Manafá, com passagens em clubes pequenos de Portugal e no Porto, vai jogar pelo Shangai em definitivo. Assim, os espanhóis receberão uma compensação financeira com a saída do jogador.

Em suas redes sociais, o Botafogo divulgou a arte com a contratação de Manafá. Aliás, a divilgação ocorreu antes de o defensor chegar ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos.

O Granada estranhou a movimentação do Botafogo e desmentiu o acerto, sustentando que os cariocas eram um dos interessados no jogador.

Por sua parte, o Botafogo alegou que o Granada mudou um dos termos da transferência e, na última terça-feira (23), desistiu de vez da fera.

O Botafogo busca, com urgência, um lateral-direito. No momento, o técnico Tiago Nunes não conta com nenhum jogador de ofício na posição. Rafael está lesionado e só deve retornar em março. Já Ponte está a serviço do Uruguai no Pré-Olímpico da Venezuela. O clube sonha com Advíncula, do Boca Juniors. Mas não será fácil.

