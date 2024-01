PSG confirma contrato de Moscardo, que continuará no Corinthians; entenda

Paris Saint-Germain e Corinthians encerraram a "novela" sobre o futuro de Gabriel Moscardo nesta quinta-feira. O volante de apenas 18 anos foi anunciado pelo clube francês, que decidiu manter o brasileiro no time paulista por empréstimo até junho deste ano, quando se encerra a atual temporada europeia.

Moscardo assinou contrato com o time de Paris até 2028. "Estou muito feliz por ingressar no Paris Saint-Germain. Este é um dos melhores dias da minha vida! É um projeto com alguns jovens jogadores talentosos. Estou ansioso para me juntar ao elenco e conhecer a equipe e a comissão técnica, e espero ganhar muitos troféus com os Rouge et Bleu e deixar a torcida feliz", declarou o jovem jogador.

O Corinthians confirmou que vendeu 100% dos direitos econômicos do jogador por 20 milhões de euros, cerca de R$ 107,5 milhões. A transferência ainda poderá render mais 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) por bônus de performance. Se atingidas as metas, o PSG vai pagar este valor ao Corinthians em três parcelas anuais, em setembro de 2024, 2025 e 2026.

Pelo acordo entre as duas equipes, Moscardo continuará defendendo o Corinthians até o meio do ano, período em que o clube paulista pagará os salários do atleta. Depois disso, ele se apresentará ao time de Paris.

Os anúncios, feitos pelo PSG e pelo Corinthians simultaneamente nesta quinta, encerra uma novela sobre o futuro do atleta, formado nas categorias de base do time paulista. A negociação vinha avançada desde o fim do ano passado, mas o martelo demorou para ser batido.

Exames realizados pelo jogador na sede do PSG, ainda em dezembro, detectaram uma lesão no pé esquerdo, o que quase inviabilizou a transferência. O clube francês quase adiou a contratação para a janela de transferências do meio do ano, quando Moscardo já deverá estar totalmente recuperado do problema físico. Mas negociações intensas entre as partes nas últimas semanas encaminharam o acerto.

Moscardo será submetido a uma cirurgia no fim de semana para corrigir o problema ósseo no pé esquerdo. A previsão é de que o jogador leve três meses para estar 100%. Assim, ele deverá ajudar pouco o Corinthians neste primeiro semestre do ano, antes de sua despedida definitiva rumo ao PSG.