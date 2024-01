Ramón admite tempos diferentes do Vasco, mas pede paciência

“No primeiro tempo, o Vasco não estava vencendo e a torcida já reclamou. Tem que ficar tranquila. No segundo tempo, ela festejou e se divertiu. É uma equipe grande, tem muita pressão. Vamos desfrutar o momento e viver o momento lindo que estamos vivendo. É a estratégia que temos para colocar todos os jogadores bem, neste momento. De fato, no primeiro tempo não fomos precisos e nem tivemos chances. Mas, depois, com as mudanças, a equipe melhorou. Começou a funcionar mais, criar chances e poderíamos ter feito mais gols. A torcida tem que ter paciência pois, no primeiro tempo, tínhamos jogadores jovens, que não haviam jogado e estão se adaptando ao nosso jogo. Eles precisam nos apoiar em toda a partida”, disse Ramón Díaz.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Bangu, em Brasília, no próximo domingo, pela quarta rodada do estadual.