Textor, dono da SAF do Botafogo, terá reunião com Landim por Matheuzinho

Dono da SAF do Botafogo, John Textor terá um encontro com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, em Orlando, nos Estados Unidos. No entanto, engana-se quem acredita que a conversa será por mera formalidade. Afinal, o intuito do norte-americano é falar sobre o interesse do Alvinegro pelo lateral-direito Matheuzinho. A informação é do portal ‘ge’.

A posição é uma das prioridades do Glorioso para a temporada de 2024, visto que Di Placido deixou o clube e abriu uma lacuna no setor. Recentemente, a direção alvinegra sondou cinco jogadores para a posição e chegou a anunciar o português Wilson Manafá. Todavia, a transferência não aconteceu em virtude de um desacordo com o Granada, da Espanha.

No momento, não há uma proposta formal do Botafogo. Por outro lado, conforme revelado por Landim na última conversa com a imprensa, os dirigentes conversam diariamente e têm boa relação. Na conversa deste sábado (27), caso cheguem a um denominador comum, o Alvinegro fará a proposta oficial.

Apesar da boa relação, o Flamengo não pretende se desfazer do lateral por um valor que ache justo e rentável. Nesse sentido, o clube carioca espera receber algo em torno de 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões, na cotação atual) pelo atleta.

Na última semana, o jogador chegou a ter um acordo com o Corinthians e a treinar no CT Joaquim Grava. No entanto, o clube paulista não conseguiu cehgar a um acordo com o Rubro-Negro. Mesmo assim, ainda há um interesse do Timão no lateral.

