Guardanapo com primeiro contrato de Messi com o Barcelona vai a leilão

Um guardanapo no qual um dirigente do Barcelona improvisou o primeiro contrato do atacante Messi com o clube vai a leilão. Segundo o jornal “La Vanguardia”, o item está avaliado entre os 350 mil (R$ 1,8 milhões) e os 585 mil euros (R$ 3,1 milhões).

Casa de leilões, a Bonhams organizará a venda da relíquia, entre os dias 18 e 27 de março.

No dia 14 de dezembro de 2000, Messi, com 13 anos, acompanhado pelo empresário Horacio Gaggioli, almoçou com Carles Rexach, ex-jogador e então dirigente do Barcelona. O encontro ocorreu na própria capital catalã.

Rexach estava impressionado com a criança argentina e queria trazê-la com urgência ao Barça, para aprimorá-lo na base, em La Masia. No entanto, sem um papel à disposição, usou um guardanapo para que Messi firmasse o compromisso com o clube catalão.

A oficialização ocorreria semanas depois por conta de alguns dirigentes do Barça relutantes em contratar Messi por conta de sua baixa estatura. O resto é história. O camisa 10 tornou-se o maior ídolo, disparado, da história do clube, com inúmeros recordes e títulos. No entanto, deve ter encerrado seu ciclo por lá.

Empresário com relíquia de Messi

Gaggioli ficou com o pedaço de papel e só agora resolveu leiloá-lo.

“Em Barcelona, a 14 de dezembro de 2000 e na presença dos Srs. Minguella (dono do restaurante) e Horacio, Carles Rexach, secretário técnico do FC Barcelona, compromete-se, sob a sua responsabilidade e apesar de algumas opiniões em contrário, a contratar o jogador Lionel Messi, desde que sejam respeitados os montantes acordados”, está escrito no precioso guardanapo.