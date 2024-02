Pietro Fittipaldi é mantido como piloto reserva na Fórmula 1 pela Haas

O brasileiro Pietro Fittipaldi vai continuar na Fórmula 1 neste ano. O piloto foi mantido como reserva da Haas para a temporada 2024, ao lado do jovem britânico Oliver Bearman, de apenas 18 anos. Eles serão opção à dupla de titulares, formada pelo alemão Nico Hülkenberg e pelo dinamarquês Kevin Magnussen.

Com o anúncio, Pietro fará sua sexta temporada como reserva da Haas. A permanência do brasileiro nesta função era dúvida porque ele acertou para ser titular da equipe Rahal Letterman Lanigan Racing, da Fórmula Indy, neste ano. Além disso, o time americano demitiu de forma inesperada Günter Steiner, chefe da Haas, que é muito próximo de Pietro.

"Estou feliz e orgulhoso por estar indo para a minha sexta temporada com a Haas. Estou ansioso para continuar nosso trabalho no desenvolvimento e no apoio ao time da melhor forma possível ao longo da temporada 2024", comentou o neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi.

O piloto de 27 anos disputou duas corridas na F-1 pela Haas, ambas na reta final da temporada 2020. Na ocasião, substituiu o francês Romain Grosjean nos GPs do Bahrein e de Abu Dabi. Grosjean não pôde disputar estas provas porque se recuperava de grave acidente sofrido num dos treinos no Bahrein. Nos últimos anos, Pietro também foi para a pista em testes da pré-temporada e em treinos livres dos GPs.

"Ter Pietro conosco pela sexta temporada é algo valioso, pois ele novamente dá continuidade as suas contribuições para o nosso programa ao longo dos anos, tanto dentro quanto fora da pista. Estamos entusiasmados por ele ter conseguido uma temporada em tempo integral na Indy nesta temporada, para que ele possa fazer o que ama fazer - e isso é correr, mas ele também está lá para nós como parte da família Haas", comentou o novo chefe da Haas, Ayao Komatsu.