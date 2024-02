Mano Menezes não é mais treinador do Corinthians. Segundo noticiado primeiramente pelo ge.globo, a derrota por 3 x 1 diante do Novorizontino, no último domingo (4/2), em Itaquera, foi a gota d’água para o técnico alvinegro. Mano foi desligado da equipe nesta segunda-feira (5/2). O clube, através das redes sociais, "agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras". Veja o post, a seguir:

Além dele, também deixam o clube o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares. O auxiliar Thiago Kosloski será o responsável por tocar o treinamento do dia, ainda segundo o comunicado.

O dono da prancheta no Parque São Jorge não somava retrospecto positivo à frente da equipe. Além de quatro derrotas seguidas à beira do gramado, Menezes era o grande apontado por parte da torcida como o epicentro da crise corintiana. Afinal, o começo de temporada do time é o pior desde 1999.

Na terceira passagem em Itaquera, o gaúcho somou 20 jogos, com seis vitórias, cinco empates e nove derrotas. O aproveitamento foi baixo: apenas 38%. A derrota do último domingo foi a quarta em cinco jogos na temporada. Além disso, aconteceram consecutivamente. Lanterna do Grupo C do Paulistão e na zona de rebaixamento da classificação geral, o Timão luta contra a crise para, ao menos, permanecer na primeira divisão estadual. Após o revés, o comandante foi questionado, em entrevista, sobre a possibilidade de deixar o clube.

"Entendo a pressão, o torcedor, tudo que ele está sentido, nós estamos sentindo também. Mas o caminho é o trabalho, é árduo, vamos trabalhar até quando acharem que sou eu que tenho que conduzir o processo", afirmou, em tom cauteloso. O presidente Augusto Melo, por conseguinte, bancou a permanência do treinador, também no último domingo (4/2).

"Ninguém está preocupado com multa, estamos preocupados com o trabalho. O Mano é o treinador do Corinthians até 2025, contrato feito. Vou estar estruturando para ele ter uma melhor condição de trabalho. Tenho minha responsabilidade como presidente. Se ele está pedindo algumas peças para poder encaixar, minha obrigação é trabalhar para isso", disse ele.

Mano também deixa o Corinthians após viver um histórico de desgaste com algumas peças do elenco. O primeiro dos episódios aconteceu com o volante Raniele, recém chegado do Cuiabá. Após uma tentativa de finalização de longe do meio-campista, em partida contra o Ituano, o treinador criticou a atitude do jogador. Posteriormente, na derrota para o São Bernardo, o atacante Yuri Alberto foi o novo alvo. Mais uma vez insatisfeito, Mano teria chamado o centroavante de burro.

Quem será o substituto?

O Corinthians já está no mercado para buscar um novo nome para a posição, de acordo com o ge.globo. Márcio Zanardi, atual treinador do São Bernardo, seria o favorito para assumir o cargo. Ele já trabalhou nas categorias de base do alvinegro paulista sob a atual direção.

Porém, de acordo com o regulamento do Paulistão, é proibida a inscrição de um treinador em duas equipes distintas durante uma mesma edição de campeonato estadual. "É vedada ao Clube a contratação de Treinadores que já tenham atuado por outro Clube no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão de 2024", diz o inciso 3º do artigo 26 do regulamento específico do Paulistão.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

