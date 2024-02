Puerto Cabello vence Defensor Sporting na abertura da Libertadores

O venezuelano Academia Puerto Cabello venceu em casa o uruguaio Defensor Sporting por 3 a 2 com um gol no fim, nesta terça-feira (6), no jogo que abriu a Copa Libertadores-2024, disputado no estádio Misael Delgado, na cidade de Valencia.

Nesta partida de ida da primeira fase do torneio continental, o atacante Antonio Romero abriu o placar para os donos da casa com apenas 21 segundos de jogo. A defesa adversária vacilou e a bola sobrou para Richard Celis. Ele ajeitou para Romero, que tocou na saída do goleiro Kevin Dawson.

Apesar do gol logo no início, o Defensor Sporting não se deixou abalar. O meio-campista Facundo Bernal empatou aos 24 minutos desviando de cabeça uma cobrança de falta do lado esquerdo do ataque.

Ainda no primeiro tempo, o ex-jogador da seleção da Venezuela Nicolás 'Miku' Fedor, de 38 anos, recebeu um passe do argentino Federico Bravo e fuzilou o goleiro, recolocando sua equipe em vantagem (36').

No segundo tempo, o atacante Octavio Rivero foi derrubado por Facundo Cobos na área. Após a confirmação do pênalti pelo VAR, o próprio Rivero cobrou e empatou a partida para os uruguaios (67').

O meia Michael Covea, que havia entrado no lugar de Richard Celis, marcou o gol decisivo aos 88 minutos, com um chute rasteiro de pé esquerdo da entrada da área pegando o goleiro Dawson no contrapé.

O Puerto Cabello conquistou assim uma vitória no primeiro jogo de sua história na Libertadores, após ter feito sua estreia internacional no ano passado na Copa Sul-Americana.

A partida de volta será disputada na terça-feira da próxima semana, em Montevidéu.

Quem vencer este duelo enfrentará, na segunda fase, outro clube uruguaio: o Nacional.

--- Ficha técnica:

Local: Estádio Polideportivo Misael Delgado (Valencia, Carabobo)

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Gols:

Puerto Cabello: Romero (1'), Miku (36'), Michael Covea (88')

Defensor Sporting: Facundo Bernal (24'), Octavio Rivero (67' de pênalti)

Cartões amarelos:

Puerto Cabello: Congo (7'), Cobos (66'), Bravo (71'), Covea (90'+1)

Defensor Sporting: Barco (54), Bernal (80), De Los Santos (90'+7)

Escalações:

Puerto Cabello: Giancarlo Schiavone Modica - Kendrys Silva, Carlos Rivero, Christian Moreno, Facundo Cobos - Antonio Romero (Stevy Okitokandjo 74'), Federico Bravo (cap), Richard Celis (Michael Covea 67'), Jimmy Congo (Junior Cedeno 60'), Ruben Rojas (Carlos Cermeno 46') - Miku. Técnico: Noel Sanvicente.

Defensor Sporting: Kevin Dawson - Nicolás Rodríguez, Alfonso Barco (Rodrigo Cabrera 73'), Guillermo De Los Santos (cap), Juan Viacava (Brian Mansilla 46) - Joaquin Valiente, Facundo Bernal (Mauricio Amaro 81'), Fernando Elizari (Erico Cuello 78) - Lucas Agazzi, Raúl Octavio Rivero Falero, Jose Alvarez (Renzo Giampaoli 73'). Técnico: Martín Varini.