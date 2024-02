Vini Jr., Zema e outros são homenageados com medalha pela Câmara; assista

A Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (7/2) a solenidade de entrega da Medalha Mérito Legislativo de 2023. É uma premiação concedida pelos parlamentares desde 1983 que agracia personalidades, autoridades, entidades ou instituições que "tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil", como sinalizado pela casa.

A entrega da medalha e de um diploma de menção honrosa aos escolhidos é organizada pela Segunda-Secretária da Mesa Diretora da Câmara. Os agraciados são indicados pelos líderes partidários e integrantes da Mesa.

Entre os agraciados está o jogador de futebol Vinicius Jr.. Ele é atleta do Real Madrid e foi vítima de racismo em maio de 2023. Parte da torcida do Valencia direcionou insultos racistas ao jogador brasileiro e a partida chegou a ser paralisada por causa das ofensas. Vini não retrocedeu e denunciou esse e outros episódios de racismo, além de pressionar as autoridades esportivas da Europa para aplicarem sanções aos acusados do crime.

Além de Vini, receberão, nesse ano, o prêmio in memoriam a Mãe Bernadete, líder do quilombo Pitanga dos Palmares e assassinada por uma disputa de terras, e Manoel Junior, ex-deputado federal pela Paraíba.

O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, e os ex-governadores Alceu de Deus Collares, do Rio Grande do Sul de 1991 a 1995, e Reinaldo Azambuja Silva, do Mato Grosso do Sul de 2015 a 2023, também serão homenageados.

As indicações foram feitas pelas mesas diretoras entre 25 de outubro a 3 novembro de 2023. A cerimônia está marcada para as 10 horas e será transmitida pelo youtube.

Assista:

Veja a lista dos condecorados:

Alceu de Deus Collares - Governador do Rio Grande do Sul de 1991 a 1995

Alexandre de Moraes - Ministro do Supremo Tribunal Federal

André Luis Mançano Marques - Desembargador do TJRJ

Aristides Pereira Maltez Filho - Presidente da Liga Baiana Contra o Câncer

Carlos Guimarães Roller - Professor e Especialista em Orçamento Público

Caroline Proner - Advogada e Escritora

Cornelio Adriano Sanders - Presidente do Grupo Progresso

Euflávio Odilon Ribeiro - Fundador da Empresa Ciclo Cairu Ltda

Eugênio Odilon Ribeiro - Fundador da Empresa Ciclo Cairu Ltda

Geraldo Julio de Mello Filho - Prefeito de Recife de 2013 a 2021

Gilmar Ferreira Mendes - Ministro do Supremo Tribunal Federal

Guilherme Gandra Moura - Ativista pela inclusão de Pessoas com Doenças Raras

Igor Soares Ebert - Prefeito de Itapevi-SP

Irma Rossetto Passoni - Deputada Federal entre 1983 a 1995

João Vitor Xavier Faustino - Deputado Estadual de Minas Gerais

Jonatas Câmara - Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Jorge Antônio de Oliveira Francisco - Ministro do Tribunal de Contas da União

Jorge Cavalcanti de Petribu - Presidente do Conselho da Usina Petribu S/A

José Eduardo da Silva - Comandante da Capitania dos Portos do Piauí

José Linhares Ponte - Sacerdote e Deputado Federal de 1995 a 2015

Luiz Gonzaga Patriota - Deputado Federal de 1983 a 2023 e Constituinte

Mãe Maria Bernadete Pacífico - Líder quilombola Pitanga dos Palmares

Manoel Alves da Silva Junior - Deputado Federal de 2007 a 2016

Marcio Peixoto Ferreira - Capitão de Fragata da Marinha do Brasil

Maria Madalena da Silva - Servidora da Câmara dos deputados

Miro Teixeira - Deputado Federal de 1971 a 2019 e Constituinte

Olívio Dutra - Governador do Rio Grande do Sul de 1999 a 2003

Paulo César Martinez Y Alonso - Reitor da Universidade Santa Úrsula

Ranking dos Políticos - Portal de Avaliação dos DEputados e Senadores

Reinaldo Azambuja Silva - Governador do Mato Grosso do Sul de 2015 a 2023

Romeu Zema Neto - Governador de Minas Gerais

Ronaldo Damião - Médico Membro da Academia Nacional de Medicina

Uziel Santana dos Santos - Professor de Direito da Universidade Federal de Sergipe

Vinícius Junior (Vini Jr) - Jogador de Futebol

Walber de Moura Agra - Advogado e Procurador do Estado de Pernambuco

Washington Luiz Vaz Junior - Comandante Geral do Corpo de Bombeiros de Goiás