O Kansas City Chiefs levou a melhor contra o San Francisco 49ers no Super Bowl LVIII na madrugada desta segunda-feira (12/2), sendo o ganhador da final da NFL de futebol americano. O jogo aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos e o resultado final em 25 x 22 para os Chiefs. Os times já haviam se enfrentado no palco do megaevento em 2020, quando o Chiefs venceu por 31 x 20.

O San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs estão entre os times que mais chegaram ao Super Bowl. O 49ers soma o maior número de participações e até 2011 a equipe havia vencido cinco decisões. Em 2012 o time perdeu para os Ravens, e em 2020 para os Chiefs. Os Chiefs, por sua vez, venceram três das cinco vezes que chegaram às decisões finais, em 1970, 2020 e 2023.







< >

Durante a partida, o San Francisco 49ers teve grande desafio ao perder o linebacker Dre Greenlaw, um dos principais jogadores. O tropeço aconteceu quando os Niners lideravam por 3 a 0. O jogador foi examinado pelos médicos da equipe e não pode retornar para a partida devido uma lesão na parte inferior da perna esquerda.