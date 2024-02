Camisa do Palmeiras é eleita a mais bonita do mundo

Camisa do Palmeiras venceu eleição da mais bonita do mundo - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

A camisa número 1 do Palmeiras foi eleita a mais bonita do mundo pelo site Footy Headlines. A eleição levou em conta as peças que foram lançadas no primeiro mês de 2024. Para vencer o pleito, o uniforme do Verdão desbancou a especial de Ano Novo Chinês do Manchester City, que ficou em segundo lugar, e o uniforme 4 do PSG, terceiro colocado na disputa.

Aliás, a votação acabou sendo realizada em sistema de “mata-mata” e o Palmeiras mediu forças com o City na grande final. O Verdão levou a melhor com 69,4% dos votos contra 30,6% do time inglês. “A nova camisa 1 do Palmeiras colocou detalhes de maneira apaixonante no uniforme, apresentando escudos históricos do clube”, destacou o Footy Headlines.

A camisa número 1 chega na cor verde do Palmeiras, com gola e acabamento das mangas na cor branca. Contudo, o que chama atenção é a cor dourada, que está sendo utilizada para logos, números e nomes dos jogadores, além da frase “110 anos” gravada.

O uniforme representa a campanha “O que nos torna família”. Exalta o sentimento de pertencimento, de luta e de amor compartilhados que unem os palmeirenses em uma única família palestrina.

Aliás, a camisa celebra os 110 anos do Verdão e os troféus conquistados durante a parceria do clube com a atual fornecedora de material esportivo. Desde que Palmeiras e Puma firmaram parceria, o clube venceu 10 títulos. O Paulistão (2020, 2022 e 2023); Brasileirão (2022 e 2023); Conmebol Libertadores (2020 e 2021); Supercopa do Brasil (2023), Recopa Sul-Americana (2022) e Copa do Brasil (2020).

