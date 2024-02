Árbitro do clássico Fluminense x Vasco cometeu um erro, saiba qual

O árbitro Bruno Mota Correia cometeu um erro no clássico entre Fluminense e Vasco, nessa quarta-feira (14/2), no Maracanã, Rio de Janeiro. A falha foi registrada pela Good Game! a pedido da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que contratou a empresa para produzir um relatório sobre a conduta do profissional na partida.

Segundo o documento, o único erro foi Bruno ter marcado um escanteio a favor do tricolor ao invés de conceder o tiro de meta ao Vasco. "Além disso, no final, o documento compara o resultado oficial e real da partida, sendo ambos 0 a 0 - o que confirma que a arbitragem não intereferiu no placar", continua o documento.

O clássico foi jogado pela oitava rodada do Campeonato Carioca e terminou sem gols, mas recheado de polêmica, com um gol anulado e análises das imagens do árbitro de vídeo (VAR).

Os jogadores dos dois clubes se queixaram da postura do juiz e contestaram a falta de critério do árbitro na marcação de faltas, aplicação dos cartões e as expulsões de Medel e Thiago Santos.

O clima do jogo foi classificado como "hostil". "O árbitro não se constituiu em vilão ou incompetente em partida tensa e hostil em alguns momentos, os clubes devem se manter atentos e diligentes em prol da excelência e a Federação os tem como aliados na missão de oferecer o melhor", finaliza a nota.