Botafogo apresenta lateral uruguaio Damián Suárez

Novo reforço do Botafogo, Damián Suárez deixou o Getafe com status de ídolo - Foto: Divulgação/Getafe C.F - (crédito: Foto: Divulgação/Getafe C.F) Jogada10 Jogada10

O Botafogo apresentou de maneira oficial, na tarde esta sexta-feira (16) o lateral-direito Damián Suárez, de 35 anos. O jogador é um dos oito reforços do clube para a temporada de 2024 e assinou um contrato válido até o término de 2025. Suárez, inclusive, já está disponível para integrar a equipe na partida contra o Vasco, marcada para este domingo (18), válida pelo Campeonato Carioca.

“Já estou treinando há uma semana, me adaptando o mais rápido possível com a ajuda dos meus companheiros. Estou inegavelmente me sentindo muito bem. A grama aqui é um pouco diferente, mas isso é adaptação. Estou preparado para ajudar a equipe no domingo contra o Vasco. Sendo asism, espero dar o meu melhor para alcançarmos um bom resultado”, projetou.

Botafogo contratou lateral que joga duro

Suárez também destacou suas características defensivas, descrevendo-se como um jogador agressivo na marcação, “mas com boas intenções”. Com a estreia do Botafogo na fase preliminar da Libertadores se aproximando, marcada para a próxima quarta-feira contra o Aurora, na Bolívia, Suárez ressaltou a importância de sua experiência para o desempenho da equipe.

“Embora eu não tenha jogado a Libertadores, apenas a Sul-Americana em 2008, sei que é uma competição muito boa, com excelentes equipes. Posso contribuir com minha experiência para manejar a partida de forma diferente, tratando as situações conforme necessário. O importante é conquistar o resultado”, opinou.

Reconhecido na Espanha por sua habilidade em “catimbar” e controlar o ritmo das partidas, Suárez admitiu que esses aspectos são fundamentais: “Sou um jogador que sempre dá o seu melhor, tentando desconectar o adversário da partida quando necessário. O primeiro objetivo é proteger o meu espaço. Se não conseguir fazer isso, é melhor se retirar”.

Suárez chega ao Botafogo com o status de ídolo do Getafe, clube em que atuou por oito temporadas, Revelado pelo Defensor, o lateral também passou por Sporting Gijón e Elche.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook