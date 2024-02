Daniel Alves planejava fugir para o Brasil, diz ex-colega de cela

Preso em Barcelona, na Espanha, Daniel Alves aguarda o resultado do processo que o acusa de ter estuprado uma mulher em uma boate catalã - (crédito: Reprodução/Instagram) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

À espera do resultado do julgamento no Tribunal de Barcelona sobre a acusação de estupro contra uma mulher de 23 anos, o jogador de futebol Daniel Alves pode se refugiar no Brasil, caso a justiça o conceda liberdade provisória. O plano de defesa do atleta foi revelado por um ex-colega de cela, em entrevista ao programa de televisão português TardeAR.

"Se lhe concederem a liberdade provisória até o julgamento, ele vai para o Brasil com certeza", disse o homem, cuja identidade, ainda segundo a publicação, será revelada neste fim de semana. Daniel Alves responde pela acusação de ter estuprado uma jovem no banheiro de uma boate espanhola em 2022. Eles está preso na Espanha desde janeiro de 2023 e aguarda a sentença judicial.

Após o fim do período de julgamento, não há prazo para a divulgação da pena do jogador. Porém, devido à repercussão do caso, a expectativa é que seja anunciada em até duas semanas. A defesa pediu a absolvição do jogador, ao alegar não haver provas concretas de que o sexo não foi consensual. Além disso, usou a tese da embriaguez para indicar que o brasileiro estava com suas funções cognitivas afetadas.



Como prova, a defesa do jogador utilizou o depoimento da mulher de Daniel Alves, Joana Sanz, que disse que o marido chegou em casa bêbado e apagou na cama. A promotoria pediu a condenação baseado nas imagens e depoimentos de peritos forenses e testemunhas.

Depoimento Daniel Alves

As audiência sobre o caso Daniel Alves terminaram na quarta-feira (7/2), em Barcelona, na Espanha. Em seu depoimento, o jogador chorou e disse que estava embriagado no dia em que a jovem de 23 anos o acusa de estupro. Naquele dia, ele e os amigos haviam saído para comer e pediram cinco garrafas de vinho, um uísque, um saquê. Ele afirma ter tomado cerca de duas garrafas de vinho e um copo de uísque.

Depois disso foram para um bar onde beberam mais e por fim foram para a boate. Lá, foram levados para uma sala reservada. Foi o amigo Bruno que chamou as meninas (a suposta vítima e as amigas).



Logo em seguida, Daniel relata que eles dançaram próximos um do outro e de forma respeitosa. "Ficamos dançando juntos. Por um tempo (começamos) a dançar mais próximos, começou a roçar as partes nas minhas. Coloquei a mão e quando começou a tensão sexual, falei para ir ao banheiro, e ela disse que tudo bem", disse no jogador.