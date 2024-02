Craques da NBA prometem um show de bola no All Star Game

Não é um fenômeno astronômico, mas, sim, uma tradição de décadas: chegou a hora de os astros se unirem para dar show no Jogo das Estrelas da NBA. Reunindo os maiores talentos do basquete na temporada, a clássica partida festiva da principal liga de basquete do mundo será neste domingo (18/2), às 22h30, em Indianápolis, com a promessa de espetáculo para celebrar a 73ª edição do confronto.

Além das grandes jogadas e os principais nomes do esporte desfilando os dons em quadra, o evento marca o começo da reta final do campeonato, com as vagas para os playoffs cada vez mais disputadas. A transmissão é exclusiva da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A edição de 2023 é a primeira na cidade desde 1985, motivo para o comissário da liga, Adam Silver, optar por um "retorno às origens". Após seis anos no modelo de draft, no qual os jogadores eram escolhidos para o time dos dois capitães eleitos, o jogo irá voltar ao modelo tradicional, com os craques do Leste enfrentando os do Oeste. O que também será no formato clássico é a pontuação e o tempo de partida, com quatro períodos de 12 minutos e sem uma meta predeterminada de pontos.

Entrarão em quadra um grupo seleto de estrelas selecionadas por voto popular, de jornalistas e de membros da NBA. Pela Conferência Leste, comandada por Doc Rivers — técnico contratado pelo Milwaukee Bucks há 10 jogos —, os titulares serão Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, jogando em casa, Damian Lillard (Bucks), Jayson Tatum (Celtics), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Joel Embiid (76ers), fora do confronto devido a uma lesão. Ainda não foi anunciado, oficialmente, quem irá substituir o pivô, mas a tendência é Bam Adebayo, do Miami Heat.

Time titular do Leste é encabeçado pelo pivô grego Antetokounmpo (foto: NBA/Divulgação)

No Oeste os craques se encontram aos montes, com destaque para LeBron James, prestes a disputar o All Star pela vigésima vez na carreira, um recorde da NBA. Ao lado da fera do Los Angeles Lakers estarão Luka Doncic (Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Kevin Durant (Suns) e Nikola Jokic (Nuggets), além de talentos como Stephen Curry (Warriors), Anthony Davis (Lakers) e Kawhi Leonard (Clippers) vindos do banco. Quem orienta esse timaço é Chris Finch, técnico do Minnesota Timberwolves.

Quinteto titular das estrelas do Oeste é liderado pelo LeBron James (foto: NBA/Divulgação)

O principal prêmio da festa é a ajuda comunitária. A NBA fez uma parceria com duas instituições de caridade da cidade e cada uma será representada por uma conferência — o Special Olympics Indiana, pelo Leste, e o Boys & Girls Clubs of Indianapolis, pelo Oeste. Cada ONG começa com US$ 100 mil dólares (R$ 497 mil) e ganhará mais US$ 240 mil pelo time vencedor. Para cada assistência em quadra, mais US$ 1,9 mil serão doados.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

