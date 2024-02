Água Santa encaminha duelo contra o Corinthians para Brasília

Após estender o tapete verde para partidas dos campeonatos Carioca e Mineiro, Brasília está próxima de receber um duelo do Paulistão. O confronto entre Água Santa e Corinthians, em 10 de março, às 18h, pela 12ª e última rodada da primeira fase do torneio, está perto de desembarcar no Estádio Mané Garrincha.

O Correio apurou que o clube de Diadema encaminhou a transferência do mando de campo e depende da assinatura do contrato e formalização da mudança à Federação Paulista de Futebol (FPF). Inclusive, autoridades de segurança do Distrito Federal estariam ciente da vinda do jogo para a capital federal.

Nesta edição do Campeonato Paulista, o Água Santa chegou a ter o Distrital de Inamar interditado pela FPF devido às condições do gramado. As alternativas para o clube de Diadema foram os estádios Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, e o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A 12ª rodada do Campeonato Paulista ocorrerá simultaneamente com oito partidas. A última vez que o Corinthians fez um tour pelo Distrito Federal foi justamente pelo torneio estadual. Em 12 de fevereiro, "visitou" a Portuguesa, também pela primeira fase. O duelo terminou empatado sem gols.