Saiba por que o algoz do Cruzeiro na Copa do Brasil tem dinossauro no escudo

O Sousa fez história na Copa do Brasil ao eliminar o Cruzeiro na primeira fase, justamente o maior vencedor do torneio com seis títulos. O triunfo por 2 a 0 na quarta-feira (21) ocorreu no Marizão, na Paraíba. Fundado em 10 de julho de 1991, o clube despertou o interesse nacional por uma particularidade. Afinal, tem um dinossauro no escudo.

O animal pré-histórico, portanto, foi a escolha para ser mascote e dar apelido ao Sousa. Dinossauro Verde do Sertão, Dinossauro do Sertão ou simplesmente Dino são algumas das alcunhas atribuídas ao clube. E um motivo bem interessante, aliás, é o responsável por isso.

O município de Sousa, localizado no Sertão Paraibano e a pouco mais de 400 km de João Pessoa, capital da Paraíba, pode se orgulhar por ser uma das sedes, desde o fim de 2002, do Monumento Nacional Vale dos Dinossauros. Um sítio paleontológico, aliás, com estrutura impecável e com descobertas científicas que servem como referência para várias pesquisas ao redor do mundo.

Registros mais importantes estão em Sousa

A unidade de conservação é conhecida, portanto, pela presença de centenas de pegadas fossilizadas de dinossauro da fase inicial do período Cretáceo. Compreende uma área de mais 1.730 km², abrangendo 30 localidades no Sertão Paraibano, entre elas Sousa, onde estão os registros mais importantes.

Lá, portanto, encontram-se rastros e trilhas fossilizadas de mais de 80 espécies. No local, houve a descoberta dos primeiros indícios de dinossauros brasileiros, no fim do século XIX.

O Sousa Esporte Clube, que caminha para completar 32 anos de história, ostenta dois títulos da Primeira Divisão do Campeonato Paraibano, em 1994 e 2009. Seu estádio, o Marizão, tem capacidade para 14 mil torcedores. Na última quarta, os presentes à “Bombonera do Sertão”, como o local é carinhosamente chamado, presenciaram o maior resultado da história do clube paraibano, que pode seguir escrevendo uma inesquecível história na Copa do Brasil.

