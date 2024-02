No fim, Fluminense perde para a LDU no jogo de ida da Recopa

LDU criou mais e Fluminense acabou derrotado - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense até que tentou, mas não conseguiu segurar a LDU, nesta quinta-feira (22), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, perdendo por 1 a 0, no Equador. O Tricolor, que chegou a colocar uma bola no travessão durante o segundo tempo, empatava até os 46 minutos da segunda etapa, mas acabou levando o gol numa jogada aérea. Para a partida de volta, o Flu terá que vencer por dois gols de diferença, no Maracanã, para ser o campeão.

Primeiro tempo

A primeira etapa já deu o tom da partida como um todo: LDU no ataque e em velocidade, Fluminense nos contragolpes. As melhores chances foram do time da casa, mas o Tricolor quase se enrolou sozinho, quando um passe errado de Thiago Santos para Fábio quase virou gol contra. O Flu ainda teve uma oportunidade em lance de Cano, que caiu na área e o lance foi para o VAR, mas não houve pênalti. Posteriormente, Zambrano chutou para boa defesa de Fábio. O mesmo meio-campista tentou de novo, logo depois, mas a bola saiu zunindo a trave. O Flu chegou após bela jogada de Keno, que tocou para Arias, mas o colombiano tocou em cima do goleiro. Antes do intervalo, González e Piovi levaram perigo, com Fábio voltando a fazer bela defesa, já no fim. O detalhe é que a luz caiu em pelo menos duas oportunidades, no estádio.

Segundo tempo

Depois do intervalo, a LDU diminuiu o ritmo e o Fluminense ganhou um respiro. Mais firme da defesa, o Tricolor conseguiu travar a estratégia equatoriana, que arriscava muitas jogadas pelos lados. Ainda que corresse atrás da bola, o Flu não levava tantos sustos quanto na primeira etapa e ainda esteve perto do primeiro gol. Lima, num chute da entrada da área, acertou o travessão de Domínguez. Mas, quando parecia que o empate seria o resultado final. Piovi bateu falta na área e Arce desviou para a rede. Apesar da demora na revisão, o VAR confirmou o gol, decretando a vitória.

LDU-EQU 1×0 FLUMINENSE

Jogo de ida da Recopa Sul-Americana

Data: 22/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador)

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Mina e Quiñónez; Piovi, Zambrano (Villamil, 25’/2ºT) e González (Alzugaray, 34’/2ºT); Estupiñán (Arce, 11’/2ºT), Hurtado (Estrada, 25’/2ºT) e Julio. Técnico: Josep Alcácer.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Marlon, 11’/2ºT) e Marcelo (Diogo Barbosa, 14’/1ºT); André, Martinelli e Ganso (Lima, 24’/2ºT); Arias, Cano (Lelê, 24’/1ºT) e Keno (Diogo Barbosa, 10’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e John Gallego (COL)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Cartões amarelos: Piovi, Guga, Arce (LDU); Martinelli (FLU)

Gol: Arce, 46’/2ºT (1-0)

