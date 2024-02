Ex-amante de Neymar ostenta carro milionário com dinheiro de "foto nua"

Fernanda Campos criou conteúdo com Andressa Urach - (crédito: Foto: Reprodução Instagram) Jogada10 Jogada10

Um dos grandes jogadores do mundo, Neymar mudou a vida da sua família. Bem pago, atualmente recebe valores astronômicos com a camisa do Al-Hilal. No entanto, até quem está próximo ou viveu em qualquer momento com o atleta consegue mudar de vida. Prova disso é Fernanda Campos.

A mulher já era influenciadora digital. Todavia, após divulgar seu romance com Neymar, pouco antes do Dia dos Namorados, quando o craque ainda estava com Bruna Biancardi, a vida dela mudou

Prova disso é que Fernanda Campos acabou de comprar um Chevrolet Corvette conversível laranja, avaliado em R$ 1,6 milhão. A origem do dinheiro foi “vender foto pelada”, embora tenha estudado direito. “Fiz tudo errado e agora vendo foto pelada”.

Além de vender conteúdos sozinha em suas plataformas, Campos também fez vídeos e fotos com Andressa Urach. Na época, aliás, Neymar voltou a ser o centro das atenções e usado como marketing. “Andressa tem mais pegada que o Neymar, com toda a certeza. Ela já é treinada, né? E tem periquita, sabe os pontos certos para agradar uma mulher”, disse Fernanda, na ocasião.

Na gravação, Fernanda vestiu as cores da Seleção Brasileira para lembrar do caso que teve com Neymar. Já Urach estava com a camiseta de Portugal, afinal, já teve encontros com Cristiano Ronaldo.