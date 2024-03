Verstappen voa e crava primeira pole da temporada no GP do Bahrein

Novo ano, mesmo domínio. Depois de emplacar recordes em 2023, Max Verstappen começou a temporada voando e será o primeiro pole position da Fórmula 1 em 2024. Mesmo com a pressão das Ferraris, o holandês acelerou com a Red Bull na última sessão da classificação e garantiu a posição de honra na largada, reafirmando o favoritismo após não ter liderado nenhum dos treinos livres. Atrás dele virão Charles Leclerc, da equipe italiana, e George Russell, da Mercedes.

A conquista da posição de honra é a segunda de Verstappen no Bahrein, a outra tendo sido justamente no ano passado, quando também venceu a prova. Com isso, o holandês chegou à 33ª pole position da carreira, igualando os multicampeões Jim Clark e Alain Prost como quinto da história na estatística. O líder segue sendo Lewis Hamilton, com 104, seguido por Michael Schumacher (68), Ayrton Senna (65) e Sebastian Vettel (57).

“Foi muito divertido. A pista tinha muita aderência, mas com o vento, tem sido um pouco traiçoeiro juntar a volta toda. O Q3 foi difícil, mas feliz por estar na pole. Para ser honesto, foi um pouco inesperado, mas na classificação o carro veio até nós. Precisamos acertar algumas coisas para conseguir o equilíbrio perfeito, e demos outro passo na classificação. A corrida vai ser competitiva, estamos com um bom ritmo. Vamos ver amanhã, estou confiante”, disse Verstappen.

A a prova do GP do Bahrein está marcada para sábado, às 12h, com transmissão da Band, BandSports e F1 TV. Diferente do padrão, a corrida não será no domingo em razão do Ramadã, período sagrado do Islã que começa na próxima semana. O circuito é composto por 15 curvas, com comprimento de 5,412 km e 57 voltas. O maior vencedor na pista é Lewis Hamilton, com cinco triunfos.

Como foi a classificação

Carlos Sainz marcou o melhor tempo no Q1, com 1:29.909, seguido por Lance Stroll e Max Verstappen, todos separados por menos de 0.122 segundo. A decepção da bateria foi a dupla da Alpine, com Esteban Ocon em 19º e Pierre Gasly na lanterna, com mais de um segundo atrás do tempo do espanhol. A equipe francesa continua com as dificuldades apresentadas nos treinos, tendo ficado fora dos 15 melhores em todas as idas à pista no Bahrein. Os demais eliminados foram a dupla da Sauber (ex-Alfa Romeo), Valtteri Bottas (16º) e Guanyu Zhou (17º), e Logan Sargeant (18º).

O bom desempenho da Ferrari seguiu no Q2, desta vez com Charles Leclerc, dono da marca de 1:29.165. O destaque, porém, foi de Nico Hulkenberg, que colocou a Haas em sexto como intrusa entre as principais equipes, na frente de George Russell, Sérgio Perez e das duas McLarens. Quem não avançou foi Yuki Tsunoda (11º), Lance Stroll (12º), Alexander Albon (13º), Daniel Ricciardo (14º) e Kevin Magnussen (15º).

Na última sessão só deu Verstappen. O piloto da Red Bull fez o melhor tempo logo no começo e ainda se deu ao direito de melhorar o giro depois, com 1m29s179. Com um conjunto de pneus a menos que os demais, Leclerc ficou em segundo, enquanto Russell confirmou o terceiro posto, mesmo após investigação de possível infração. Atrás do trio ficaram, em ordem, Sainz, Perez, Alonso, Norris, Piastri, Hamilton e, por último, Hulkenberg.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima