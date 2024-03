Brasília recebe Copa Brasil de Paracanoagem neste fim de semana

O Lago Paranoá receberá neste fim de semana atletas paralímpicos para disputar a Copa Brasil de Paracanoagem. O campeonato é uma seletiva para o Mundial, na Hungria, e de lá sairão os nossos representantes nos Jogos de Paris-2024. O evento ocorrerá no Parque Deck Norte, hoje e amanhã, e contará com a presença de grandes nomes da modalidade como Fernando Rufino, Igor Tofalini, Luís Cardoso e Mari Santilli. As provas incluirão as categorias KL1, KL2, KL3 200M (Mas. e Fem.); VL1, VL2, VL3 200M (Mas. e Fem.); KLT1, KLT2 100M; além do K2 modelo turismo 200M.

Atual campeão mundial e medalhista de ouro em Tóquio-2020, Fernando Rufino garantiu o Brasil na categoria VL2 (canoa), mas ainda quer a qualificação na KL2 (caiaque). "Eu sei que temos bons atletas que estarão aqui na Copa Brasil e eu me preparei o máximo possíve. Eu vim para ganhar", contou o campeão ao Correio. Natural de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, o atleta sonhava em ser peão de rodeio, mas um acidente por atropelamento reescreveu o destino e o guiou à canoagem paralímpica.

O paranaense Igor Tofalini é quem briga com Rufino pela vaga do Brasil na VL2. Adversários nas águas, padrinhos de casamento fora. Os amigos e ex-peões de rodeio fizeram uma dobradinha no último mundial em Duisburg, na Alemanha. Em 2022, Tofalini que saiu com a melhor, faturando o ouro. O sul-mato-grossense diz que espera repetir o resultado este ano. "Eu me espelho muito nele. É um cara disciplinado. Nós dois já conseguimos dois Mundiais e este ano queremos uma dobradinha", completou Rufino.

Representando a capital federal, Luciano Lima está disputando a vaga no caiaque KL1 no Mundial e tem o sonho de levar Brasília mundo afora com a performance. "Tem que estar com a cabeça no lugar. Mas mesmo dentro dos meus maiores sonhos eu não esperava que ia chegar tão longe", contou o candango. Luciano briga pela vaga contra o medalhista de prata em Tóquio-2020 Luís Cardoso.

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima

