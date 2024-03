Média de idade do Botafogo é quase cinco anos superior à do Bragantino

Tamanho pode não ser documento, mas média de idade em confronto eliminatório de Libertadores, sim. O primeiro embate entre brasileiros nesta edição do torneio mais badalado da América do Sul, nesta quarta-feira (6/3), às 21h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, expõe contrastes quanto à faixa etária dos times titulares de Botafogo e Red Bull Bragantino.

Os cariocas têm uma espécie de pacto com a experiência. A equipe escolhida pelo técnico interino Fábio Matias para iniciar a goleada por 6 x 0 sobre o modesto Aurora, da Bolívia, tinha média de 30,1 anos. Os responsáveis por elevar a nota de corte da trupe alvinegra foram Gatito (35), Damian Siárez (35), Tchê Tchê (31), Eduardo (34) e Tiquinho Soares (34). O índice botafoguense é consideravelmente superior ao dos paulistas.

Na partida de volta contra os colombianos do Águilas Douradas, o treinador português Pedro Caixinha mandou a campo um conjunto de 25,3 anos. A explicação está na presença de somente um trintão, o experiente centroavante Eduardo Sasha. A diferença de 4,8 anos entre os times titulares de Botafogo e Bragantino é justificada pela postura das diretorias no mercado da bola. O time do interior paulista adota a mesma política dos "primos ricos" RB Leipzig, RB Salzburg e New York Red Bulls de investir em jovens, lapidá-los e revendê-los com valorização.

Claudinho é o case de sucesso do clube paulistas. A negociação do meia-atacante com o Zenit gerou lucro de aproximadamente R$ 89,5 milhões aos cofres de Bragança. O clube o comprou por R$ 2,5 milhões e o vendeu por R$ 92 mi em 2021. No ano passado, também obteve rendimento de R$ 148,5 milhões com as saídas dos zagueiros Natan (Napoli) e Fabrício Bruno (Flamengo) e do atacante Artur para o Palmeiras.

O mais recente da lista é o beque Léo Ortiz. Formado nas categorias de base do Internacional, o porto-alegrense desembarcou no interior paulista a custo zero e sairá negociado por 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões na cotação atual). Ganho financeiro, mas pode ser um prejuízo esportivo. O zagueiro de 28 anos era o capitão e um dos pilares da equipe. Neste ano, disputou 10 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.

Apesar da baixa, o técnico Pedro Caixinha valoriza a força do grupo do Bragantino. "Para cada ciclo que se fecha, outro se inicia. A vida continua, cada um continua a vida na sua direção e no caminho que traça. E é isso que nós fazemos. Nunca fui de estar preocupado de ter A, B ou C. Quero que todos sintam que são importantes para esse projeto", discursou após a vitória sobre o Santos, pelo Paulistão. Nesta quarta, a tendência é que Lucas Cunha herde a vaga de Léo Ortiz.

Enquanto o Bragantino opta por desenvolver atletas, o Botafogo preza pela experiência, mas tem olhado mais para jovens. Três dos 10 jogadores contratados até o momento são trintões: o lateral-direito uruguaio Damián Suárez (35), o zagueiro Pablo (32) e o volante Gregory (30). Entre os caçulas, o destaque fica por conta do atacante Luiz Henrique, contratação mais cara da história do clube (R$ 106 milhões). O ponta, porém, trata de lesão na panturrilha e segue fora de combate.

Situação diferente da vivida pelo lateral-esquerdo Hugo, o mais jovem entre os titulares do Bota. O paraibano de João Pessoa, 22 anos, foi titular na goleada sobre o Aurora e deve ser mantido no setor canhoto. O zagueiro Lucas Halter, 23, será uma das torres botafoguenses ao lado do argentino Alexander Barboza.

O Botafogo está invicto sob a batuta do interino Fábio Matias. Acumula triunfos sobre Audax Rio e Fluminense, pela Taça Guanabara, e contra o Aurora, pela segunda fase da Pré-Libertadores. "Estou vivendo um sonho, mas um sonho real. Joguei contra o Flu do Diniz, mas não podia ficar de boca aberta, senão seria atropelado. É ficar feliz, mas quarta tem Red Bull. Futebol é assim. Estou vivendo um momento gratificante, mas tenho que agradecer aos atletas. Eles entenderam a importância de dar oportunidade para outros", ressaltou.

Ficha técnica



Botafogo x Bragantino

Quando: Quarta-feira (6/3), às 21h30

Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)

Transmissão: ESPN e Star+



Prováveis escalações

Botafogo - Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barboza, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias.

Bragantino - Cleiton; Mendes, Realpe (Cunha), Cândido e Capixaba; Jadsom, Lincoln e Ramires; Vitinho, Helinho e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.