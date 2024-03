COB anuncia parceria com a Azul a 141 dias dos Jogos de Paris-2024

Enviado especial (Campinas-SP) — A 141 dias do início dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Azul firmaram, nesta quinta-feira (7/3), uma parceria para impulsionar as marcas e o esporte brasileiro A companhia atuará no apoio com transporte aos atletas, funcionários e de equipamentos.

A celebração do negócio foi feita no hangar da companhia aérea, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Viracopos. Estiveram presentes o vice-presidente do COB, Marco La Porta, e o presidente da Azul, o indiano Abhi Shah, e alguns atletas do Time Brasil.

“Essa parceria me dá muito orgulho. Temos muitos para fazer. Queremos mostrar que o Brasil tem sonhos incríveis, não só como atletas. Cada vez que comentamos sobre essa parceria, comentam: ‘que orgulho’. É uma empresa do Brasil apoiando o Brasil”, discursou Shah.

“É gratidão e honra por firmar essa parceria com a Azul. O nosso objetivo é passar para os atletas a melhor estrutura e preparação possível. O COB é uma empresa, nosso lucro é feito de medalhas. O atleta é o centro de tudo. O Comitê existe para proporcionar isso”, ressaltou Laporta.

Heróis olímpicos do Brasil também participaram da festa no coração da Azul. Figura carimbada em cinco Olimpíadas e bicampeão nas edições de Barcelona-1992 e Atenas-2004, o ex-levantador Maurício enxerga o acerto como fundamental “Serve para que os atletas fiquem tranquilos, confortáveis e busquem resultados cada vez melhores em Olimpíadas”, comentou.

Medalhista de Bronze nos Jogos de Barcelona-1992 e Sydney-2000, a ex-ponta da Seleção feminina de vôlei também exaltou a ação. “Quando cheguei aqui, olhei e passou um filme na minha vida. Joguei três Olimpíadas. A preparação começa quatro anos antes. É um ano no qual nos preparamos para fazermos o melhor. Os atletas estão nesse espírito, em busca de quebrar recordes de medalha. Teremos 50% de mulheres e 50% de homens. Isso nunca existiu”, lembrou Virna.

























Para Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB, a chegada da Azul confirma a excelência da gestão da entidade e das ferramentas oferecidas aos parceiros que querem se aliar aos valores do esporte. “Ter uma empresa e uma marca tão relevante como a Azul, como a mais nova patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil é motivo de orgulho e satisfação, porque atesta que as bases sólidas construídas nessa gestão, somadas ao programa e às ferramentas de marketing que hoje oferecemos ao mercado, atraem parceiros que enxergam o quanto o movimento olímpico brasileiro agrega valor aos seus objetivos, seja de marca ou de negócio”.

Desde abril de 2023, a Azul opera voos regulares para uma das cidades mais visitadas da Europa. Neste período, a companhia já transportou 265.000 Clientes entre Brasil e França. Com seis frequências semanais atualmente — e, a partir do final de abril, serão sete —, os voos partem do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), às 17h50, com chegada, sem escalas, ao Aeroporto de Orly às 10h20. No sentido inverso, o voo parte de Orly às 12h50, chegando em Campinas às 19h50. Vale destacar que, em VCP, a companhia opera o maior dela, atendendo aproximadamente 70 cidades no interior de São Paulo.

Menu francês

Mais uma ação em comemoração à união da Azul com o COB fará os Clientes dos voos Viracopos-Orly entrarem no clima do evento de uma maneira diferente. Durante três meses, de junho a agosto, a companhia retoma a parceria com o famoso chef Claude Troisgros, que irá assinar, com exclusividade, o menu a bordo do almoço e jantar das classes Business e Economy, como fez em 2023, para a inauguração da rota da Azul Brasil-Paris.

Com um cardápio que valoriza ingredientes brasileiros e é preparado com técnicas clássicas da culinária francesa, Claude, francês radicado no Brasil, neto e filho de cozinheiros, se junta a Azul para aproximar, também pelo paladar, os fãs de esporte e Clientes com os anfitriões franceses.

"Estou muito feliz em trazer novamente a bordo este menu que conecta o Brasil à França, os dois países que mais amo neste mundo. Eu me inspirei para criar um menu que deixasse uma grande recordação aos passageiros, reunindo a expertise conquistada ao longo dos anos de minha carreira", afirma Claude.

*O repórter viajou a convite da Azul e do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

