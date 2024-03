Brasília Vôlei perde mas fica fora da zona de rebaixamento

Em jogo cheio de emoções e viradas Brasília Vôlei foi derrotado pelo Pinheiros por 3 sets a 2, nesta quinta-feira (7) em São Paulo. A equipe perdeu uma sequência de três vitórias mas faturou um ponto que a salvou de ser ultrapassada pelo próprio adversário do jogo e retornar a zona de rebaixamento. Na reta final da Superliga Feminina de Vôlei, os dois times ainda lutam para ficar na primeira divisão do torneio.

No primeiro set a disputa já começou pesada. Ponto a ponto, o jogo foi acirrado do começo ao fim. O Pinheiros saiu na frente e seguiu liderando o jogo. O Brasília conseguiu o primeiro empate no sexto ponto, mas não obteve a ultrapassagem. Com placar apertado, o set precisou de mais três pontos extras, para enfim terminar com a vitória do time da casa por 28 a 26.

No segundo set, o Brasília trabalhou melhor na defesa das bolas do Pinheiros. A equipe paulista saiu na frente e se manteve assim por quase toda a etapa, conseguindo abrir quatro pontos de diferença no placar. O time da capital foi diminuindo a diferença e continuou firme tentando encostar e finalmente empatou em 17 a 17, mas logo o Pinheiros saiu na frente novamente. Caminhando para o final do set o jogo ficou mais disputado com o Brasília na cola das adversárias. A equipe visitante aproveitou os erros nas bolas do Pinheiros mandadas para a rede para ultrapassar e fechar o set em 25 a 23.

Assim como foram os outros, o terceiro set começou com o Pinheiros na frente. Mas a reação do Brasília veio mais cedo, conseguiu empatar mais cedo, 5 a 5, e logo conseguiu virar o jogo em 6 a 7. O Pinheiros voltou a frente do set com a virada por 11 a 10. Mesmo atrás o Brasília não deixou o adversário disparar, levando o jogo ponto a ponto, até conseguir ultrapassar em 17 a 16. As candangas seguraram a vantagem e, no final, dispararam fechando o set seis pontos à frente.

O quarto começou como uma cópia do anterior. O Pinheiros liderou os primeiros pontos, mas em seguida o time visitante passou por cima e ficou na frente. Disputado, o placar do jogo foi até o final com no máximo dois pontos de diferença, mas com a equipe candanga na frente. Só que a história mudou no penúltimo ponto. A equipe de São Paulo virou e encerrou o set em 25 a 23. No tie break o Pinheiros atropelou o Brasília, chegando a ficar oito pontos a frente das brasilienses. Com muita emoção do time paulista, o set encerrou em 15 a 8.



Com a primeira fase chegando ao fim, o Brasília terá mais três desafios para tentar se salvar. Na próxima segunda-feira (11), a equipe da capital recebe o SESI Bauru em Taguatinga às 21:30. Os outros dois confrontos serão contra o Fluminense, fora de casa, e o Flamengo, como mandante.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Galoppo vai de titular para nem relacionado no São Paulo

Galoppo vai de titular para nem relacionado no São Paulo Esportes STJ cogita mandar prender Robinho por estupro

STJ cogita mandar prender Robinho por estupro Esportes Chegada de reforço faz Santos estudar devolução de Jorge

Chegada de reforço faz Santos estudar devolução de Jorge Esportes Coronado tem lesão e vira dúvida no Corinthians

Coronado tem lesão e vira dúvida no Corinthians Esportes Clubes apresentam discurso contra gramado sintético; CBF realizará estudo

Clubes apresentam discurso contra gramado sintético; CBF realizará estudo Esportes Conheça Renato Santos, o gari karateca que representará o DF na Europa