Flamengo vence Fluminense na abertura das semifinais do Carioca: 2 x 0

O Flamengo saiu na frente no primeiro round contra o Fluminense pelas semifinais do Campeonato Carioca. Ontem à noite, em mais um encontro entre os últimos dois campeões da Libertadores neste ano, o time rubro-negro venceu o tricolor por 2 x 0. Everton Cebolinha e Pedro ampliaram a vantagem dos campeões da Taça Guanabara na série. O título na primeira fase dá ao comandados de Tite a possibilidade de perder pelo mesmo placar para disputar a final contra Nova Iguaçu ou Vasco na decisão. A partida de volta será no sábado.

O Flamengo iniciou a partida com um plano de jogo alucinante. Encurralou o Fluminense no campo defensivo e empilhou chances desperdiçadas. As melhores com o centroavante Pedro e o meia De La Cruz. Fernando Diniz suportou a pressão inicial e conseguiu sair de trás aos poucos na tentativa de atacar o adversário. No entanto, ao contrário da temporada passada, a equipe da Gávea se mostra sólida na defesa. Sofreu apenas um gol no Carioca — com uma formação alternativa. A escalação principal só foi vazada pelo Orlando City em um amistoso de pré-temporada nos EUA.

O volume de jogo rubro-negro só se traduziu em bola na rede no fim nos acréscimos do segundo tempo. Aos 46 minutos, o versátil volante Pulgar cruzou a bola para área. Posicionado entre o lateral Guga e o meia Arias, Everton Cebolinha finalizou de cabeça para o fundo da rede do goleiro Fábio.

Fernando Diniz reprogramou o Fluminense no intervalo e voltou para o segundo tempo tentando ser mais agressivo. O treinador só não contava com uma expulsão precoce. Thiago Santos cometeu falta grave quando Everton Cebolinha puxava contra-ataque. O árbitro puniu o zagueiro com amarelo, mas o VAR corrigiu para vermelho. Com um jogador a mais, o Flamengo perdeu a chance de ampliar com De la Cruz. No fim do jogo, Arrascaeta cruzou na medida para Pedro marcar pela nona vez em nove jogos e decretar o placar final: 2 x 0.

Vasco

O Vasco mede forças contra a sensação Nova Iguaçu, hoje, às 18h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. A expectativa é de contar com o apoio de mais de 60 mil torcedores, que podem levar o time a inverter a vantagem do adversário. O time da Baixada Fluminense tem o direito de empatar no placar agregado — a soma de pontos e gols dos dois jogos.

Invicto há oito jogos, o Vasco buscará a vitória para ter vantagem no segundo jogo. Depois de cumprir suspensão, o volante Zé Gabriel deve retomar a posição. No mais, a base deve ser a mesma dos últimos jogos.