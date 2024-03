Candangão: primeira fase termina sem jogo no cinquentão Mané Garrincha

No dia do aniversário de 50 anos do Mané Garrincha, a primeira fase do Campeonato do Distrito Federal conseguiu a proeza de terminar neste domingo sem um jogo sequer no estádio inaugurado em 10 de março de 1974. Nem mesmo no dia do Jubileu de Ouro da arena, como mostrou a reportagem deste domingo do Correio Braziliense. Apesar do descaso com a história do principal templo do futebol candango, os cruzamentos das semifinais foram definidos bem longe da arena remodelada por R$ 1,5 bilhão para a Copa do Mundo, e reinaugurada em 10 de maio de 2013.

Depois de 45 jogos, a primeira fase do Candangão terminou na tarde deste domingo sem surpresas. O Capital é o campeão simbólico da etapa de pontos corridos com 22 pontos. O protagonista da melhor campanha geral terá pela frente o Brasiliense. O atual vice-campeão confirmou o quarto lugar com 19. O outro mata-mata será entre o segundo colocado, Ceilândia, e o Gama. Recordista de títulos, o Alviverde caiu para a terceira posição.

Os duelos das semifinais começarão no próximo fim de semana em jogos de ida e volta. O Gama receberá o Ceilândia, no Bezerrão; e o Brasiliense será anfitrião contra o Capital. De acordo com o parágrafo único do artigo 15 do regulamento, "em caso de empate com placar agregado ao termino do 2º (segundo) jogo, os clubes melhores classificados na primeira fase (classificatória), estarão classificados para a final", diz o manual do torneio.

A Federação de Futebol do Distrito Federal confirmará nesta segunda-feira os dias, locais e horários das partidas de ida das semifinais. A partir dessa fase, o campeonato contará com o auxílio da Arbitragem de Vídeo (VAR). O parágrafo 1º do artigo 43 do regulamento estabelece o pré-requisito para o uso da tecnologia. "Para ocorrer à tecnologia em arbitragem (VAR), o local da partida devera apresentar condições técnicas e matérias próprios para fazê-lo", esclarece o documento oficial do Candangão.

Além do troféu, Capital, Ceilândia, Gama e Brasiliense são os candidatos remanescentes a um par de vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Verde em 2025. Apenas o campeão e o vice terão acesso direito às senhas.

A próxima fase também tem dinheiro em jogo. O campeão receberá R$ 1 milhão; o vice R$ 300 mil; e o terceiro colocado R$ 200 mil. A recompensa financeira restringe-se ao pódio. Portanto, o quarto colocado não terá direito ao PIX.

O último capítulo da primeira fase apontou o último rebaixado. Promovido neste ano, o Planaltina está de volta à segunda divisão em companhia do Santa Maria. Lanterna, o Santinha se despediu da competição com derrota por 7 x 1 para o Capital. O melhor ataque passou a ter 24 gols marcados e apenas três sofridos nas nove exibições.

Entre os candidatos ao título, o Capital é o único à caça da conquista inédita. No século 21, apenas dois clubes conseguiram esse feito: CFZ e Real Brasília. Em 2002, o Centro de Futebol Zico debutava na elite e deu a volta olímpica. No ano passado, o Real Brasília levou o troféu pela primeira vez. O Leão do Planalto não conseguiu defender o título neste ano, mas conseguiu escapar do rebaixamento para a segunda divisão.

Última rodada

Hoje

Capital 7 x 1 Santa Maria

Ceilândia 2 x 0 Ceilandense

Brasiliense 3 x 1 Samambaia

Real Brasília 2 x 2 Gama

Paranoá 3 x 0 Planaltina

Semifinais*

Ida

Brasiliense x Capital

Gama x Ceilândia

Volta

Capital x Brasiliense

Ceilândia e Gama

*Data, horários e locais serão oficializados nesta segunda-feira pela FFDF.

Classificação final

1. Capital (22 pontos)

2. Ceilândia (20)

3. Gama (20)

4. Brasiliense (19)

================

5. Paranoá (18)

6. Real Brasília (8)

7. Samambaia (7)

8. Ceilandense (7)

================

9. Planaltina (4)

10. Santa Maria (3)