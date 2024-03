Pepê Gonçalves assegura vaga olímpica para o Brasil na canoagem slalom

O Time Brasil conquistou, nesta quinta-feira (14/3), mais uma vaga para os Jogos de Paris-2024. O novo passaporte carimbado pertence a Pedro Gonçalves, o Pepê, vencedor da prova K1 (caiaque) do Pan-Americano de Canoagem Slalom, disputado no Rio de Janeiro.

O paulista de Piraju está garantido na terceira Olimpíada da carreira. Aos 30 anos, coleciona participações nas disputas na Rio-2016 em Tóquio-2020. O desempenho nesta quinta-feira mostra evolução de Pepê. Afinal, ele foi sexto colocado no canal do Parque Radical de Deodoro oito anos atrás, e baixou o tempo para 84s59 a 134 dias da abertura dos Jogos na Cidade Luz.



"Eu estava confiante, vinha de uma semana de treinos muito boa, fui muito bem seletiva nacional e coloquei nas mãos de Deus. Eu sabia que ele tinha algo muito maior para mim e que hoje ele iria me guiar. Deu tudo certo. Essa vaga é fruto de um trabalho conjunto. Agora, tenho uma missão muito grande que é representar todo mundo e os meus companheiros nos Jogos Olímpicos de Paris", discursou Pepê após o fim da prova.

Além da classificação na canoagem slalom, Pepê ganhou o "brinde" de poder disputar a prova da K1X, O caiaque extremo, estreante no programa olímpico a partir de Paris-2024. O Brasil não entrou na água nas provas femininas, pois obteve vagas no C1 e no K1 com os desempenhos da mineira Ana Sátila e a irmã dela Omira Estácia no Mundial de Canoagem Slalom de 2023. Sátila também competirá no debute da prova mais radical da canoagem.