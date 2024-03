Saiba como um pernambucano radicado no DF se rendeu À corrida

A 33 dias da largada para dois dias de prova pelos cartões postais da cidade, a Maratona Brasília 2024 do Correio Braziliense, em 20 e 21 de abril, na celebração dos 64 anos da capital, mantém um selo de qualidade: a democracia. São seis circuitos disponíveis para participantes das mais distintas realidades e faixas etárias. Até mesmo quem deu chance tardiamente ao atletismo buscará um lugar no pódio.

O pernambucano radicado em Brasília, Luciano Rêgo, de 59 anos, é um dos candidatos. O ex-agrônomo e atual trainer e consultor de marketing e marketing digital começou a correr há apenas oito anos, em 2016. Fora das ruas desde a pandemia de covid-19, em 2020, ele viu, no evento de 21 de abril, uma oportunidade para voltar à convivência com um contexto que o recebeu de forma despretensiosa, ainda na década passada, aos 51 anos.

À época, Luciano Rêgo encontrou, na caminhada, uma maneira de se exercitar. A meta inicial era registrar uma distância média de 10km por dia, 300 durante o primeiro mês. Com 354km, superou logo no primeiro mês a marca estabelecida.

No recorte inicial de 90 dias, caminhou 1.000km. Os bons resultados animaram. Otimista, Luciano fez uma nova tentativa de voltar a correr. Atitude frustrada anos antes. No entanto, a aposta gerou frutos. No mesmo período, encontrou uma assessoria para direcionar os treinos e completou a primeira meia-maratona.

Em 2017, colocou na conta mais oito provas de 21km. Na procura pela décima, decidiu disputar a Volta da Pampulha, em Belo Horizonte, também completada por ele. No ano seguinte, veio a primeira maratona inteira, em Florianópolis. O desafio serviu como ascensão pessoal de mais um degrau.

"A coisa mais fácil do mundo é começar a correr, difícil mesmo é continuar. Havia tentado outras duas vezes, mas só engrenei na terceira. Depois que fiz a primeira maratona, senti uma espécie de liberdade. Resolvi pisar fundo, e até o mundo eu rodei", orgulha-se. No mesmo ano de 2019, completou as maratonas de Atenas, Rio e Buenos Aires. A meta para a próxima competição completa está estabelecida: a prova de Ushuaia, na Argentina.

"Minha grande meta é estar ainda neste ano em Ushuaia. Enquanto isso, vou usar a prova de Brasília para voltar à ativa, pois estou parado desde que a pandemia começou. Estou treinando fortemente, até mesmo incrementei a dieta. Cortei queijo, glúten, justamente para ficar mais leve", ensina o atleta.

A presença na Maratona Brasília 2024 do Correio Braziliense ainda será uma oportunidade para ele aproveitar a modalidade com a família e os amigos. A esposa Inalba, da mesma idade, participou de corridas anteriormente, porém, nunca da forma como fará em abril. A filha Lorena, de 21, disputará a primeira corrida dela.

"Divulguei bastante a corrida para amigos e conhecidos. Vários também são mais velhos. Consegui juntar 15 pessoas para ir. Vou correr a meia no sábado, e curtir no domingo. Vou disputar os 5km, em princípio. Estou com fortes expectativas, vai ser divertido para caramba", espera.

"Acredito que a prova vai ter grande importância para a cidade, com muita gente correndo. O fato de ter algo desafiador acaba puxando a galera, incentivando, de pouco em pouco. E dá a opção para as pessoas de fazer provas distintas. A corrida é algo que te dá as mãos, e não solta mais. Quem começa a correr e cria gosto, mesmo, não para mais", complementou Luciano.

Tome nota

Em 21 de abril, a largada ocorrerá às 7h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República. O percurso contemplará pontos turísticos da capital, como os palácios da Justiça, do Itamaraty e do Planalto, além do Congresso Nacional. O trajeto ainda passará pelo Eixo Monumental e Eixões, antes de terminar, novamente em frente ao Museu.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever até às 23h59 de 15 de abril, uma segunda-feira. A presença dará direito ao kit da corrida composto de um número de peito, uma medalha de participação e uma camiseta.

Haverá, além disso, a possibilidade de conquista de uma segunda medalha, caso seja completada uma das duas opções de desafio — algo inédito na história da competição. O primeiro deles, o Desafio BSB 64 anos, dará oportunidade ao participante de correr uma meia maratona, em 20 de abril, no sábado, e a maratona, de fato, no dia seguinte.

O segundo, o Desafio JK, será composto pelo término de duas meia-maratonas, uma no sábado e outra no domingo. Haverá, portanto, diferentes combinações à escolha dos inscritos. Os valores para as adesões variam de prova para prova. No caso da maratona, a taxa alterna entre R$ 80 e R$ 160. As meias-maratonas, de R$ 70 a R$ 140. Os 3km, 5km e 10km, de R$ 55 a R$ 110. Por último, os desafios custarão entre R$ 140 e R$ 280.

Programe-se



Maratona Brasília 2024

Quando: 21/4/2024

Onde se inscrever: centraldacorrida.com.br

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima