Jogador de vôlei de praia denuncia ataques homofóbicos durante partida

O atleta carioca Anderson Melo denunciou, neste sábado (16/3), ataques homofônicos sofridos durante a etapa de Recife do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia na quinta-feira (14/3). Ele foi atacado com ofensas durante o jogo.

Pelas redes, Anderson disse que está sem chão e que pela "primeira vez tiraram meu sorriso e as palavras". Anderson lembrou que os ataques ocorreram em um ambiente feito para as pessoas apreciarem os atletas. "Eu só lembrava da minha mãe, o quanto ela tinha medo de me ver sofrer por ser homossexual. E infelizmente ela não estava aqui para me proteger e nem ninguém", disse.

O atleta disse que registrou um boletim de ocorrência. "Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, do jeito que sou e assim como eu todos tem o direito de serem respeitados. Faço um apelo para que este assunto não fique em vão", afirmou.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) lamentou, em nota, o ocorrido. "A CBV apurou os fatos, reviu as imagens da partida, conversou com a arbitragem e reuniu todas as informações necessárias para, neste sábado, protocolar um boletim de ocorrência em uma delegacia de Recife. O caso também será encaminhado ao Ministério Público local e a CBV acompanhará todos os desdobramentos", disse.

Além disso, a CBV afirmou que uma mensagem alertando que homofobia é crime está sendo transmitida antes de casa partida desde sexta. "A CBV reforça que não admite qualquer tipo de preconceito, entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como respeito, tolerância e igualdade", diz a nota.

Senadora Leila do Vôlei se solidariza

O atleta também recebeu o apoio da senadora Leila Barros (PDT-DF). Pelas redes, ela disse que "entristecedor ver que o sistema esportivo segue fazendo vista grossa para ataques homofóbicos". A parlamentar disse que irá acionar o Ministério Público para que sejam adotadas as medidas cabíveis para identificar os agressores e garantir que eles sejam responsabilizados.