Santos x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos tenta espantar a zebra no Paulistão - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos encara a Portuguesa neste domingo (17/3), às 20h15, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Peixe fez a segunda melhor campanha da fase de grupos e tem o direito de jogar em casa. Por outro lado, a Lusa foi a pior entre os classificados, mas conseguiu avançara para a próxima fase. Como é jogo único, quem vencer vai para a semifinal. Se a partida terminar empatada, a decisão vai para as penalidades máximas.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e da MAX.

Como chega o Santos

O técnico Fábio Carille tem realizado treinamentos táticos e técnicos nesta semana, além de trabalhar situações de bolas paradas e pênaltis, visando o duelo contra a Lusa. Além disso, o treinador também tem cobrado concentração do elenco. Aliás, o técnico quer que o time volte a ter o mesmo nível já demonstrado nas oito primeiras rodadas do estadual. Ele entende que houve um relaxamento após a conquista da vaga. No time titular, a única dúvida é na lateral-esquerda. Afinal, Felipe Jonatan e Hayner brigam por uma vaga. Por fim, o time deve ser o já conhecido pelo torcedor santista, com Julio Furch como referência no ataque.

Como chega a Portuguesa

Por outro lado, o técnico Pintado não tem nenhuma lesão no seu elenco. Assim, deve repetir a escalação de outros jogos. Com pouquíssimos ingressos disponíveis para os lusitanos na Vila Belmiro, a diretoria da Lusa resolveu abrir a atividade deste sábado para ter contato com a torcida, que foi às arquibancadas do Canindé e apoiou jogadores e comissão técnica.

SANTOS X PORTUGUESA

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 17/03/2024, às 20h15 (de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Otero, Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille

PORTUGUESA: Thomazella, Talles, Quintana, Robson, Patrick e Eduardo Diniz; Ricardinho, Tauã e Giovanni Augusto; Maceió e Victor Andrade. Técnico: Pintado

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Neuza Ines Back e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Jose Claudio Rocha Filho